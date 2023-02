FC Lorient : Mauvaise nouvelle pour un défenseur du FCL

Publié par Enzo Vidy le 02 février 2023 à 15:01

Après la lourde défaite concédée par le FC Lorient à Reims mercredi soir, une terrible nouvelle tombe pour un défenseur du FCL.

C'est une soirée cauchemardesque qu'a vécu le FC Lorient mercredi soir sur la pelouse du Stade de Reims. Alors qu'ils menaient rapidement 2-0 au bout de 36 minutes de jeu grâce à des buts d'Enzo Le Fée et d'Ibrahima Koné, les Merlus ont d'abord concédé la réduction du score rémoise juste avant la pause, avant de totalement s'effondrer en deuxième mi-temps.

Face à un Folarin Balogun en pleine forme, et auteur d'un triplé, le FCL s'inclinera finalement 4-2 à Auguste-Delaune et voit l'OGC Nice revenir à seulement 4 points au classement. Outre la défaite qui fait forcément mal aux Lorientais compte tenu du scénario de la rencontre, le FCL a également perdu un défenseur sur blessure. En effet, Julien Laporte a dû quitter ses partenaires au bout de 22 minutes de jeu, et les premières informations laissent présager une très longue absence pour le défenseur central du FC Lorient.

FC Lorient : Plusieurs mois d'absences pour Julien Laporte ?

Selon les informations révélées par Ouest-France ce jeudi, Julien Laporte serait touché au péroné et pourrait manquer plusieurs mois de compétition dans le pire des cas. Une bien triste nouvelle pour le joueur de 29 ans qui est revenu de blessure vendredi dernier lors de la victoire 2-1 face au Stade Rennais.

Pire encore, le journal annonce que le FC Lorient ne pourra pas faire appel à un joker médical. Selon le réglement de la Ligue à ce sujet, une fois le mercato hivernal clôturé, il est possible de recruter un joueur pour compenser une blessure grave survenue lors d'une sélection en équipe nationale. Ce n'est donc pas le cas pour Julien Laporte, qui ne pourra pas être remplacé en cas de longue absence. Le FC Lorient pourrait grandement regretter de ne pas avoir recruté un défenseur central cet hiver.