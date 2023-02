RC Lens Mercato : Le RCL boucle une énorme signature en défense

Publié par Enzo Vidy le 02 février 2023 à 17:30

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes mardi dernier, le RC Lens vient de boucler une énorme signature en défense.

Les dirigeants du RC Lens continuent de travailler malgré la récente fermeture de la période des transferts. Sur le mois de janvier, le RC Lens a fait venir Adrien Thomasson en provenace du RC Strasbourg contre un chèque de 3,9 millions d'euros, et a surtout prolongé de nombreux cadres au sein de son effectif pour ne pas prendre le risque de voir des joueurs quitter le club gratuitement.

Parmi eux, on peut retrouver Florian Sotoca, Facundo Medina ou encore Salis Abdul Samed qui a également accepté de poursuivre l'aventure avec le RCL. Mais depuis plusieurs jours, les dirigeants lensois travaillent à nouveau sur une prolongation très importante au sein du club artésien.

Arrivé à Lens en 2019, Jonathan Gradit s'est rapidement imposé comme le véritable patron de la défense centrale du RCL, contribuant grandement à la remontée en Ligue 1 lors de sa première saison avec le RC Lens. Depuis, le joueur de 29 ans est titularisé à chaque rencontre de championnat, et est un homme indispensable du schéma de jeu de Franck Haise. Apprécié par les supporters, le défenseur Sang et Or ne devrait pas quitter le RCL de sitôt.

RC Lens Mercato : Jonathan Gradit prolonge jusqu'en 2026 avec le RCL

Voilà un excellent moyen de remonter le moral des supporters lensois après la défaite face à l'OGC Nice, mercredi soir. Via une courte vidéo sur son compte Twitter, le RC Lens a annoncé, ce jeudi, la prolongation de Jonathan Gradit jusqu'en juin 2026.

Cette annonce était espérée par les supporters Sang et Or, et les dirigeants tablaient sur ce dossier depuis plusieurs jours pour finaliser l'opération. Le joueur de 29 ans va donc pouvoir continuer à faire vibrer Bollaert grâce à des tacles salvateurs pendant deux saisons supplémentaires a minima.