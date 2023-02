Mercato ASSE : Une recrue estivale vers un départ surprise

Publié par Ange A. le 03 février 2023 à 03:53

Malgré la fermeture officielle du mercato en France, l’ ASSE peut toujours espérer se débarrasser d’un flop recruté l’été dernier.

L’AS Saint-Étienne s’est particulièrement montrée active lors de la fenêtre des transferts hivernale. L’ ASSE se bat pour le maintien cette saison en Ligue 2 et souhaite notamment se renforcer afin de sortir de la zone rouge. Les Verts ne pointent qu’à la 19e place du championnat à mi-saison. Raison pour laquelle sept renforts ont été accueillis cet hiver. Le club ligérien a également profité pour se séparer de quelques éléments. Des joueurs en fin de contrat comme Gabriel Silva et Sergi Palenca ont notamment été libérés. D’autres comme Yvann Maçon et Abdoulaye Bakayoko ont respectivement été prêtés au Paris FC et au Puy-Foot. Recruté l’été dernier, Thomas Monconduit est loin de répondre aux attentes de Laurent Batelles et reste présenté comme un candidat au départ.

ASSE Mercato : Quelle destination pour Monconduit ?

Le mercato d’hiver ayant officiellement fermé ses portes en France, il reste ouvert dans certains pays. Le Progrès indique que le milieu de terrain stéphanois pourrait rejoindre un championnat ne faisant pas partie du Top 5 européen. Le marché des transferts reste encore ouvert en Autriche, en Turquie, aux Emirats, en Serbie, en Roumanie, en Croatie, en Suisse, en Russie, en Pologne ou encore en MLS. Toutefois, le journal régional fait savoir que les courtisans ne se bousculent pas pour l’ancien Merlu. Lequel a vu son temps de jeu fondre au fil des mois à l’ ASSE.

Régulièrement titularisé avant sa blessure en mi-novembre, Thomas Monconduit n’est plus qu’un simple remplaçant. Ses récentes performances ne semblent plus donner satisfaction à son entraîneur. Raison pour laquelle un départ de Saint-Étienne est déjà évoqué pour l’ancien Lorientais. Le milieu âgé de 31 ans a rejoint les Verts contre moins d’un million d’euros l’été dernier. Il s’est engagé jusqu’en 2025.