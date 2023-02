OL : Jean-Michel Aulas calme le jeu avec une légende de Lyon

Publié par ALEXIS le 03 février 2023 à 23:49

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, a pris une décision importante concernant une ancienne gloire de son équipe, avec qui il ne s’entendait plus.

Depuis que Juninho a quitté l’OL en décembre 2021, c’est régulièrement la guerre des mots entre lui et le président Jean-Michel Aulas. Ce dernier avait soutenu qu’il s’est trompé en confiant la lourde responsabilité de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais (en mai 2019) au Brésilien, alors qu’il n’était pas prêt pour le poste. « J'avais pris un engagement de lui laisser la responsabilité de choisir. Là, j'ai fait une erreur, je le reconnais. Mon erreur était de lui donner les clés, alors qu’il n’était pas prêt tout ».

Le dirigeant de l’ OL a remis le couvert en janvier, en répondant à Juninho qui avait critiqué le choix de Lyon qui a refusé de transférer Rayan Cherki au Paris Saint-Germain cet hiver. « Juninho s’était permis de dire qu’on aurait dû laisser partir Rayan Cherki au PSG, alors qu’il avait décidé, quand il était là, que ce joueur ne réussirait pas », a-t-il glissé à la légende brésilienne de l’ OL, dans L’Équipe.

OL : Aulas invite Juninho pour faire la paix

Ces attaques et piques envoyées à Juninho n’ont pas du tout plus aux supporters de Lyon, qui lui ont rendu un vibrant hommage. Cela, à l’occasion des 48 ans de leur emblématique N°8, fêté deux jours plus tôt, le 30 janvier. Les fans de l’ OL ont repris en choeur les chants à la gloire de Juninho, lors de la réception de Brest (0-0) au Groupama Stadium, mercredi. Pour ne pas se mettre à dos plus de supporters de son équipe, Jean-Michel Aulas a décidé mettre balle à terre. Il veut mettre fin à la polémique avec l’ancienne gloire des Gones. « Juninho est mon idole en tant que joueur et il y en a eu d’autres », a-t-il confié en conférence de presse, ce vendredi.

« Par contre, j’ai été ébloui par ce qu’il avait fait sur le terrain, et […] je lui ai confié un équipement costume cravate. Mais force est de constater qu’on n’a pas réussi ensemble. Quand il y a son anniversaire, je lui souhaite. Mais cet éblouissement m’a peut-être fait faire des bêtises. Il est le bienvenu, qu’il vienne, qu’on déjeune ensemble. Il n’y a aucun problème, on n’enlèvera jamais à Juni ce qu’il a été », a rectifié le dirigeant de l’ OL.