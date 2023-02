PSG Mercato : Le Real prêt à faire un cadeau en or au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 février 2023 à 21:49

Après un mercato hivernal totalement raté avec zéro recrue, le PSG va être très actif l’été prochain. Et Luis Campos pourrait avoir une opportunité en or au Real Madrid.

À la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le Paris Saint-Germain a tenté d’arracher Marco Asensio au Real Madrid cet hiver. À six mois de la fin de son contrat, l’attaquant de 27 ans n’a pas encore paraphé un nouveau bail et le club de la capitale a envisagé son arrivée . Mais selon plusieurs sources espagnoles, le Real Madrid, qui espère toujours convaincre son ailier de prolonger, a refusé de le laisser rejoindre les rangs des Rouge et Bleu. Toutefois, la donne pourrait changer dans cette affaire au terme de la saison en cours.

PSG Mercato : Le Real Madrid ne compte pas se ruiner pour Asensio

D’après les renseignements glanés par le journaliste Josep Pedrerol, Marco Asensio souhaite poursuivre son aventure avec les Merengues malgré l’intérêt avéré du Paris Saint-Germain en toute fin de mercato hivernal. Toujours selon la même source, le Paris SG devrait revenir à la charge pour Asensio l’été prochain. Et cela tombe bien puisque selon Antón Meana, journaliste de La Cadena SER, Florentino Pérez a déjà prévenu les représentants du joueur que le Real ne participera pas à la surenchère, qui s’annonce avec le Paris Saint-Germain et des cadors anglais, pour le compatriote de Sergio Ramos.

« D'après ce qu'ils me disent au Real Madrid, ils ne se soucient pas des offres que les joueurs mettent sur la table. Le Real Madrid ne va pas marchander. "J'ai une offre du PSG". Eh bien, écoute, tu prends l'avion et tu vas à Orly. C’est-à-dire que le Real Madrid ne va pas augmenter ses offres parce que Ceballos vient et dit qu'Arsenal le veut, par exemple. Ou parce qu'Asensio vient et dit que le PSG le veut. C'est une politique que le Real Madrid suit et c'est très clair », a expliqué Antón Meana pour l'émission Carrusel Deportivo. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir dans cette affaire.