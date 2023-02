OGC Nice Mercato : Une pépite du Gym justifie son départ du LOSC

Publié par ALEXIS le 04 février 2023 à 11:26

Ayant quitté le LOSC, son club formateur, pour s’engager avec l’ OGC Nice pendant le mercato estival dernier, un jeune attaquant justifie son choix.

Après sept mois sous le maillot de l’ OGC Nice, Badredine Bouanani a confié à Onze Mondial, les raisons de son départ de son club formateur l’été dernier. Il avoue que son choix a été difficile, mais il a pris la décision de quitter le cocon familial lillois pour le projet ambitieux du Gym. « Évidemment, ça a été dur de quitter Lille, après douze ans au club. Ça a été mon premier départ de la ville, ça n’a pas été facile », a fait savoir l’ailier droit de 18 ans.

« Quand le projet sportif de Nice a été mis sur la table, j’ai bien réfléchi avec mon entourage. Et on a vu que tout était parfait pour réussir ici : le stade, les infrastructures, les supporters et les dirigeants. Le grand projet d’INEOS est très attractif. Il m’a forcément donné envie. Le sportif a été déterminant dans mon choix. À l' OGC Nice, tout est réuni pour être au top », a-t-il justifié par la suite.

OGC Nice : Badredine Bouanani décisif avec l'équipe de Didard

Chez les Aiglons, Badredine Bouanani a fait ses premiers pas avec l’équipe réserve. En tout début de saison, il a marqué 4 buts en 5 matchs en National 3 avec l’équipe B niçoise. Fort de cette performance, il a été lancé en Ligue 1 par Didier Digard, son entraineur en réserve, promu à la tête de l’équipe professionnelle de l’ OGC Nice. Ainsi, la pépite native de Lille a fait 3 apparitions consécutives en janvier, contre le Montpellier HSC (6-1), le Stade de Reims (0-0) et le LOSC (1-0). Mieux, Badredine Bouanani a délivré 2 passes décisives en seulement 111 minutes de jeu, soit 23 minutes face aux Montpelliérains, 21 minutes à Reims et 67 minutes contre son ancien club, Lille OSC.