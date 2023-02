OGC Nice : Un défenseur du Gym en Équipe de France? Digard confiant

Publié par Dylan le 04 février 2023 à 16:26

Questionné sur une possible première sélection chez les Bleus, un défenseur de l'OGC Nice a estimé être prêt. Sentiment partagé par Didier Digard.

L'OGC Nice peut être satisfait de son mercato hivernal. Malgré des départs importants comme celui d'Andy Delort vers le FC Nantes, le club azuréen a rebondi avec l'arrivée de Terem Moffi. Soit le troisième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, avec 12 réalisations sous le maillot du FC Lorient. Un prêt avec option d'achat obligatoire a été négocié avec succès par la direction du Gym, qui a réalisé une superbe opération.

Les Aiglons ont également préparé l'après-Dante avec le transfert de Youssouf Ndayishimiye. Le solide défenseur central de 24 ans, qui peut aussi jouer milieu défensif, a participé aux deux derniers succès de l'OGCN. Fort d'une bonne entrée contre Lille (1-0), il a été titularisé par Didier Digard contre Lens (1-0). Deux victoires d'affilée sans encaisser de buts pour Nice, c'était encore du jamais-vu cette saison. Autant dire que Ndayishimiye a fait forte impression pour ses premières.

OGC Nice : Jean-Clair Todibo croit aux Bleus, Didier Digard le soutient

Huitième de Ligue 1 avec 9 points de retard sur le top 5, l'OGC Nice peut encore espérer se qualifier pour une compétition européenne. Sur une série de quatre matchs sans défaite, le Gym est d'autant plus en forme et pourrait bousculer la hiérarchie dans les semaines à venir. Homme fort de ce regain d'énergie du club, Jean-Clair Todibo regarde plus loin dans l'avenir. Le défenseur central espère une première sélection en Équipe de France : « Je reste focus sur mon club, car je sais que c'est par-là que ça se passe, par mes performances chaque week-end. C'est pour ça que j'essaie un maximum d'être régulier et d'aider mon équipe à faire du mieux possible » a-t-il confié en conférence de presse, avant le duel contre l'OM dimanche.

Également interrogé sur l'avenir de Jean-Clair Todibo chez les Bleus, l'entraîneur du Gym Didier Digard a affiché son soutien : « Il est prêt à ce que ça arrive. Avoir une sélection, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour lui. Ce que je veux, c'est qu'il finisse avec une centaine de sélections. À mon avis quand il va y aller, il va plus en sortir » a-t-il ajouté. Pour le moment, aucun joueur de l'OGC Nice ne joue actuellement en Équipe de France.