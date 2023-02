Mercato OM : Longoria fait la lumière pour deux dossiers chauds

Publié par Ange A. le 04 février 2023 à 23:19

Président de l’ OM, Pablo Longoria est revenu sur les cas de Clauss et Guendouzi courtisés lors du dernier mercato d’hiver.

L’Olympique de Marseille n’a signé que trois renforts lors du dernier mercato. Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha ont rejoint l’ OM. Le club phocéen a d’ailleurs réalisé le plus gros transfert de son histoire avec le recrutement de Vitinha, acheté à 32 millions d’euros en provenance du Sporting Braga. Les Olympiens se sont autant montrés actifs dans le sens des départs. Des recrues estivales comme Luis Suarez et Isaak Touré vont terminer la saison loin de la Provence. Ce sera également le cas de Gerson rentré au bercail du côté de Flamengo. Deux autres cadres d’Igor Tudor étaient aussi courtisés lors de cette dernière fenêtre des transferts. Jonathan Clauss était sur les tablettes de l’Atlético Madrid tandis que Mattéo Guendouzi était convoité par Aston Villa. Deux dossiers sur lesquels Pablo Longoria s’est exprimé.

Mercato OM : Longoria rétablit la vérité pour Clauss et Guendouzi

S’agissant de Jonathan Clauss, une offre de l’Atlético Madrid sous la forme d’un prêt avec une option d’achat s’élevant à 12 millions d’euros a circulé. Les Colchoneros auraient d’abord été rembarrés avec une proposition à 9 millions pour l’option d’achat. Quant à Guendouzi, les Villans étaient disposés à claquer 40 millions pour son transfert selon certaines indiscrétions. Présent en conférence de presse lors de la présentation de ses trois recrues hivernales, Pablo Longoria a rétabli la vérité dans ces dossiers. Le président de l’ OM indique qu’il ne s’agissait que de spéculations tant aucune offre n’était parvenue à sa table.

« Pour Clauss, on a seulement eu une conservation informelle sans suite avec l’Atlético de Madrid. Et pour Guendouzi, on n’a pas eu d’offre officielle venue d’Angleterre », a assuré le dirigeant olympien. Selon la presse anglaise, Aston Villa devrait revenir à la charge cet été pour le transfert de Guendouzi. Le milieu tricolore est ciblé par Unai Emery. Les deux hommes s’étaient déjà côtoyés à Arsenal lorsque l’Espagnol officiaiit sur le banc des Gunners.