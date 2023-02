ASSE : Une recrue hivernale se confie sur ses débuts

Publié par Dylan le 05 février 2023 à 17:13

Après la victoire de l'ASSE contre le FC Annecy (3-2), un défenseur est revenu sur sa performance. L'occasion d'évoquer ses premiers pas chez les Verts.

C'est toute une institution qui est soulagée. Grâce au succès face au FC Annecy (3-2) samedi, le sixième de la saison, l'AS Saint-Étienne (18ème) n'est plus lanterne rouge de Ligue 2. Mieux : le club forézien n'est qu'à une longueur du premier non-relégable, le Nîmes Olympique (16ème). Un sacré bol d'air pour la bande à Laurent Batlles, particulièrement menacé ces dernières semaines.

Ibrahima Wadji, Jean-Philippe Krasso et Mathieu Cafaro ont été les buteurs héroïques de la partie côté Vert, tandis que Vincent Pajot et Alexy Bosetti avaient marqué pour le FC Annecy. Laurent Batlles a adressé une mention spéciale à Cafaro, auteur d'une superbe demi-volée en lucarne : « Il a fait un match plein. Ce système lui permet de jouer assez haut et il amène de la profondeur et de la largeur. Je lui avais dit qu'il devait être plus performant devant le but et dans les dernières passes. Ce soir jusqu'à preuve du contraire c'est ce qu'il a fait, en signant également un but extraordinaire. Je suis très heureux pour lui » a salué l'entraîneur des Verts.

ASSE : Niels Nkounkou évoque sa connexion avec Mathieu Cafaro

Autre joueur très en vue contre le FC Annecy : Niels Nkounkou. Les supporters ont été agréablement surpris de le voir se démener sur son côté gauche. Auteur de deux passes décisives, il a été un grand artisan de la victoire stéphanoise. Questionné en zone mixte après le match, le défenseur prêté par Everton est revenu sur sa relation avec Mathieu Cafaro, buteur : « On a une connexion avec Mathieu depuis Liège. Je sais que Cafaro a une superbe frappe de balle, je le vois seul à l'opposé sur le troisième but, je n'ai pas cherché à comprendre, je lui mets directement. Je me doutais qu'il pourrait mettre une frappe comme ça, c'est du Cafaro tout craché » a t-il complimenté.

Ce succès vient au meilleur des moments pour l'ASSE, qui va recevoir un concurrent direct au maintien dans un peu moins d'une semaine : le Dijon FCO. Pour rappel, les Bourguignons sont 17èmes et juste devant les Verts à la différence de buts. En cas de nouvelle victoire, le club forézien pourrait cette fois sortir de la zone rouge pour la première fois cette saison.