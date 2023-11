L’ASSE a repris les entraînements ce mardi. Plusieurs joueurs manquent à l’appel en raison de la trêve internationale. Mais le retour d’un blessé a retenu l’attention de tous.

ASSE : Plusieurs absents à la séance d'entraînement de ce mardi

L’ASSE a entamé la préparation de son prochain match contre Bourg-en-Bresse Péronnas (FBBP), en coupe de France. La rencontre est programmée ce samedi (13h45) au stade Marcel-Verchère. Lors de la reprise au Centre sportif Robert-Herbin, ce jour, plusieurs joueurs de l’équipe stéphanoise étaient absents, notamment les internationaux. Ibrahim Sissoko (Mali), Aïmen Moueffek, Benjamin Bouchouari (Maroc) et Karim Cissé (Guinée) sont avec leur sélection respective pendant cette trêve internationale.

Selon les informations de Evect, Mathieu Cafaro et Léo Pétrot n'ont pas pris part à cette première séance de la semaine. Titulaires lors de la lourde défaite de Saint-Etienne à Auxerre (5-2), le défenseur et l’ailier ont pourtant joué le match en intégralité, sans souci. Il est possible qu’ils aient bénéficié d’un repos, en raison de l’enchaînement des matchs.

Dylan Batubinsika a repris les entraînements, son retour se passe bien

La bonne nouvelle rapportée par la source est la présence de Dylan Batubinsika. Il a fait son retour à l’entraînement, mais à l’écart de la séance collective. Touché aux Ischios, le défenseur revient progressivement. Et il ne s’est pas contenté d’un footing ce mardi. La recrue estivale stéphanoise a retouché le ballon, sous l’assistance du staff médical de l’ASSE, d’après le média spécialisé. Laurent Batlles avait annoncé le retour de l’international congolais en décembre. Mais il semble en avance sur le protocole initial. Même s’il est encore tôt pour se prononcer avec précision sur la date du retour de Dylan Batubinsika en Ligue 2, il pourrait être opérationnel plus tôt que prévu.

Ce qui serait une bonne nouvelle pour le coach des Verts, dont la défense est devenue friable depuis les absences de Batubinsika et de Gautier Larsonneur. Rappelons que les Stéphanois ont concédé deux défaites de suite, en l’absence du solide arrière et du gardien de but N°1. Plus grave, ils ont encaissé 6 buts contre le Paris FC et l’AJA, soit le même nombre de buts concédés auparavant, en 12 matchs de Ligue 2.