OM - OGC Nice : Le mea culpa de Tudor après le derby perdu

Publié par Ange A. le 06 février 2023 à 00:27

L’ OM a été battu dimanche à l’Orange Vélodrome par l’OGC Nice. Coach de Marseille, Igor Tudor est passé aux aveux après la rencontre.

Fin de série pour l’Olympique de Marseille. Dimanche, la série d’invincibilité de l’ OM en championnat a pris fin. Invaincu depuis le 1er novembre, Marseille a été battu par l’OGC Nice lors de la 22e journée de Ligue 1 à l’Orange Vélodrome. Les Olympiens se sont inclinés trois buts à un contre les Aiglons. Un but de Ruslan Malinovskyi à l’heure de jeu a permis aux locaux de sauver l’honneur sans pour autant semer la révolte. Battu dans ce derby par Nice, Marseille conserve néanmoins sa place de dauphin du PSG à égalité de points avec le RC Lens (3e), accroché par le Stade Brestois. Au sortir de cette contreperformance, Igor Tudor a livré son analyse.

OM - OGC Nice : Igor Tudor assume sa part après la déroute au Vélodrome

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas fui ses responsabilités après la défaite de son équipe. Le technicien croate reconnaît l’efficacité de l’OGC Nice. « On a joué face à une bonne équipe qui a eu des bons moments. Et des bons joueurs. J’ai rien à dire à mes joueurs. On a perdu. On a fait notre match. C’était pas notre soir. On n'a pas été assez bon pour gagner, mais globalement on a fait ce qu’on devait faire », a indiqué le coach de l’ OM qui souhaite oublier ce match et se concentrer sur la suite.

Igor Tudor joue gros pour sa prochaine sortie avec la réception du Paris Saint-Germain. Ce sera mercredi prochain en huitièmes de finale de la Coupe de France. Le club francilien reste sur une courte victoire contre le Toulouse FC en championnat. Reste maintenant à savoir si le coach de l’ OM trouvera la formule pour écarter l’ogre parisien.