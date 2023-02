FC Nantes : Kombouaré réaffirme son grand objectif après Ajaccio

Publié par Ange A. le 06 février 2023 à 01:57

Le FC Nantes s’est imposé sur la pelouse d’Ajaccio dimanche. Antoine Kombouaré s’est exprimé après ce précieux succès des Canaris.

Le FC Nantes a renoué avec la victoire. Après deux matchs sans succès, le FC Nantes s’est imposé dimanche lors d’un périlleux déplacement à Ajaccio. Les Canaris se sont imposés deux buts à zéro face au promu corse. Evann Guessand et Ludovic Blas sont les deux buteurs nantais. Malgré sa victoire, le FCN cale à la 13e place de Ligue 1. L’entraîneur nantais a livré son analyse après cette performance à l’extérieur. Le technicien kanak est ravi du meilleur visage affiché par les siens lors de la deuxième mi-temps. « Il y a bien plus que la victoire. Il y a aussi cette deuxième période pendant laquelle on a enfin réussi à mettre le pied sur le ballon, on a enfin su jouer et mettre en place notre jeu », a expliqué le coach du FC Nantes en conférence de presse.

FC Nantes : Kombouaré compte se battre pour le maintien

Encore engagé sur les tous les fronts cette saison, Antoine Kombouaré s’est fixé un modeste objectif cette saison avec le FC Nantes. Après son début de saison manqué avec les Jaune et vert, le technicien kanak compte bien jouer le maintien. Un objectif que le Kanak a rappelé au sortir de ce succès contre l’AC Ajaccio, seulement le cinquième de la saison en championnat pour le club des bords de l’Erdre.

« On va lutter jusqu’au bout. Je suis dans cet esprit-là. Il n’y a pas de sérénité. Il faut enchaîner les victoires pour engranger des points pour aller chercher le maintien. On ne se maintient pas avec 25 points… Le chemin est encore long », a-t-il prévenu. Vainqueur d’Ajaccio, le FCN défie Angers mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Canaris sont les tenants du titre dans la compétition.