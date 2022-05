OL Mercato : SRFC, le retour d'un ancien lyonnais se précise

Publié par ALEXIS le 27 mai 2022 à 12:15

OL Mercato : Bientôt libre, Clément Grenier évoque son retour raté à l’Olympique Lyonnais cette saison. Il semble faire un appel du pied à son club formateur.

OL Mercato : Clément Grenier regrette son retour manqué à Lyon

Engagé par Majorque en mars dernier, Clément Grenier espérait signer avec l’ OL, son club formateur, pendant qu’il était libre de tout engagement. Il s’était même entraîné avec la réserve du club rhodanien pour entretenir la forme en attendant de trouver un club. Finalement, le milieu offensif a rebondi au RCD Majorque en Liga espagnole, le 3 mars 2022. Il s’est engagé avec le club basé à Palma jusqu’à la fin de la saison 2021-2022, mais avec une option de prolongation d’une saison.

Dans l’attente d’une possible prolongation à Majorque, le joueur de 31 ans, passé par le SRFC de 2018 à 2021, est revenu sur son retour manqué à l’Olympique Lyonnais, club auquel il reste toujours très attaché. « On connaît mon attachement à ce club, on savait qui j’étais, où j’étais, ce que je pouvais apporter. Je n’ai rien forcé. Cela aurait pu se faire avec l’ OL en septembre, en janvier, en mars, mais ça ne s’est pas fait », a regretté Clément Grenier, dans un entretien avec Le Progrès. « Ce n’est pas une frustration, plus un rendez-vous manqué. Je reste un vrai supporter du club », a-t-il souligné ensuite.

OL Mercato : Grenier lance un appel du pied à Lyon ?

En deux mois et demi sous le maillot majorquais, l’ancien tricolore (5 sélections) a pris part à seulement 5 bouts de matchs, pour 55 minutes de jeu cumulées en championnat. Vu ce maigre temps de jeu, il est fort probable qu’il ne soit pas prolongé. En effet, les décideurs du RCD Majorque ont jusqu’au 15 juin pour faire connaître leur décision à Clément Grenier. L’ancien meneur de jeu de l’ OL, s’il est libéré comme pressenti, aurait ainsi une nouvelle opportunité de revenir à Lyon. D'ailleurs, ses confidences au quotidien régional ressemblent fort à un appel du pied, à quelques jours de l'ouverture du marché des transferts.