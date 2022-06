OL, Stade Rennais Mercato : Une officialisation tombe pour Grenier

Publié par Ange A. le 16 juin 2022 à 04:10

OL Mercato : Ancien milieu de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais, Clément Grenier va poursuivre sa carrière en Liga.

OL Mercato : Pas de retour en Ligue 1 pour Grenier

Libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais l’été dernier, Clément Grenier a trouvé un point de chute en Espagne. Le milieu formé à l’Olympique Lyonnais s’est engagé pour le reste de la saison avec le RCD Majorque. Son club est parvenu à se maintenir en Liga grâce à sa 16e place. Au terme de cette campagne, le milieu de terrain tricolore (5 sélections) avait ouvert la porte à un retour à Lyon.

« On connaît mon attachement à ce club, on savait qui j’étais, où j’étais, ce que je pouvais apporter. Je n’ai rien forcé. Cela aurait pu se faire avec l’ OL en septembre, en janvier, en mars, mais ça ne s’est pas fait. Ce n’est pas une frustration, plus un rendez-vous manqué. Je reste un vrai supporter du club », confiait-il dans un entretien au journal Le Progrès. Toujours attaché au club rhodanien, Grenier va néanmoins poursuivre sa carrière en Espagne. Le joueur de 31 ans vient de rempiler avec Majorque.

Clément Grenier rempile avec Majorque

Dans un communiqué, le RCD Majorque a officialisé la prolongation du contrat de Clément Grenier. L’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais a prolongé son aventure pour deux saisons avec la formation espagnole. « Le Visit Mallorca Estadi profitera d’une saison de plus du joueur français, qui, dans sa carrière professionnelle, a été sélectionné cinq fois par l’équipe nationale française et a joué pour des clubs tels que le Stade rennais, l’Olympique lyonnais et l’AS Roma, entre autres », indique le club dans sa note. L’ancien milieu de l’ OL totalise quatre rencontres de Liga (52 minutes) pour un but avec Majorque. Suffisant pour convaincre la direction du club de le conserver.