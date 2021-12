OL Mercato : SRFC, Clément Grenier proche d'un retour en Ligue 1

Publié par ALEXIS le 21 décembre 2021 à 12:42

Libre depuis la fin de son contrat au SRFC, Clément Grenier s’entraîne actuellement avec la réserve de l’ OL. Il serait ciblé par l’ESTAC.

OL Mercato : Un ancien du SRFC intéresse l'ESTAC

Alors que Clément Grenier s’entraîne toujours dans les installations de l’ OL pour se maintenir en forme, en attendant de se trouver un point de chute, l’intérêt de l’ES Troyes AC pour l’ancien joueur du SRFC est évoqué. Libre de tout engagement, le milieu de terrain de 30 ans serait dans les petits papiers du club promu en Ligue 1 en mai dernier. D’après les indiscrétions de Foot Mercato, l’ES Troyes AC « est très intéressé par les services de Clément Grenier » en vue de la phase retour du championnat.

Laurent Battles, entraîneur du club aubois, apprécie en effet le profil polyvalent du joueur de 30 ans. La source indique que le coach des Troyens et son staff cherchent « un profil de N°8 » pour renforcer leur équipe, actuel 17e de Ligue 1, à un point du deuxième relégable en Ligue 2.

Clément Grenier n'entre pas dans les plans de l’OL

Clément Grenier s’entraîne actuellement avec la réserve de l’Olympique Lyonnais, son club formateur, depuis son départ du Stade Rennais. Toutefois, le club rhodanien n’a pas intention de le recruter si l’on en croit l’explication du natif d’Ardèche sur sa présence au Groupama OL Training Center. « J’ai appelé le président Aulas qui a accepté ma demande pour préparer la suite. […] Il y a toujours un peu d’incertitude dans l’attente de trouver un nouveau projet, un nouveau challenge, ça demande de s’entraîner, de s’entretenir, de reprendre ses marques sur le terrain. Physiquement, je me sens bien, mais on verra si quelqu’un est capable de me faire confiance », avait-il confié, en octobre dernier. Par ailleurs, le nom de Clément Grenier a été associé à l’ ASSE, depuis la nomination de Pascal Dupraz au poste d’entraîneur principal, la semaine dernière.