ASSE : Nouvelle pression sur Romeyer et Caïazzo à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 06 février 2023 à 10:04

La situation de l’ ASSE inquiète Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, qui met une nouvelle pression sur Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Reléguée en Ligue 2 la saison dernière, l’ ASSE est en difficulté cette saison encore, menacée de descente en National. Les supporters sont mécontents et exigent le départ de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux propriétaires du club ligérien. Ils boycottent les produits dérivés du club et ont boudé un temps des matchs à domicile de l'AS Saint-Etienne.

Revenus au stade lors de la défaite contre le FC Sochaux (2-3), les quatre groupes de supporters (Magic Fans, Green Angles, Independantistes Stéphanois et l’Union des Supporters Stéphanois) maintiennent toujours la pression sur les deux présidents. « Peu importe qu’on retourne au stade ou non, le combat continue. Il faudra qu’on reste soudé », ont indiqué le collectif des fans de l’ ASSE, le 28 janvier dernier.

ASSE : Gaël Perdriau interpelle encore Caïazzo et Romeyer

Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, ne relâche pas la pression sur Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Huit mois après avoir exigé une position claire à ces derniers sur la vente du club, il ne démord pas. Dans une interview dans le quotidien Le Progrès, il s’inquiète en raison de la menace de relégation qui plane sur l'équipe de Laurent Batlles, et maintient la pression sur les deux actionnaires majoritaires des Verts. « Pour l' ASSE, cette situation sportive me rend triste », a-t-il confié.

« Je suis inquiet aussi parce que le stade est propriété de la Métropole. Heureusement que je n'ai pas cédé aux pressions au moment où on me demandait de le vendre au club... J'attends véritablement un sursaut avant tout des actionnaires. Ils détiennent la clé. Bien sûr que l' ASSE est un fleuron, dont on doit pouvoir être fier, et que c'est une carte de visite internationale pour la ville, mais c'est seulement l'une des cartes de notre jeu, et elles sont de plus en plus nombreuses », a déclaré Gaël Perdriau, dans le journal régional. Par ailleurs, le maire est aussi président de Saint-Etienne Métropole (SEM), propriétaire du Stade Geoffroy-Guichard.