Vente ASSE : Nouvelle sortie fracassante contre Romeyer et Caiazzo

Publié par JEAN-LUC D le 12 juin 2022 à 19:44

Vente ASSE : Alors que les Verts vont jouer en Ligue 2 la saison prochaine, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau a lancé un message à Caiazzo et Romeyer.

Vente ASSE : Perdriau met la pression sur Romeyer et Caiazzo

Dans une interview accordée au journal Le Progrès, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, est revenu sur la vente du club stéphanois qui tarde à se concrétiser depuis des mois. Et alors qu’un nouvel actionnaire frappe à la porte des Verts, l’élu stéphanois a mis la pression sur Roland Romeyer et Bernard Caiazzo afin que le projet David Blitzer voit le jour.

« J’étais un des premiers à demander, il y a plus d’un an, à ce que les actionnaires se positionnent de manière très claire sur leur volonté. Pour qu’ils disent vraiment ce qu’ils voulaient faire parce que cette arlésienne de vente est dans l’air depuis maintenant quelques années. C’est difficile pour une entreprise, une collectivité ou un club sportif d’avoir des perspectives et de réussir à emmener ses équipes si on n’a pas une stratégie clairement définie. Désormais, j’attends. Et chaque jour qui passe est un jour de perdu pour la construction du projet futur. J’espère que ça se décantera très vite », a déclaré Gaël Perdriau, qui s’est réjoui de la nomination de Laurent Batlles au poste d’entraîneur.

ASSE Mercato : Gaël Perdriau valide pour le nouvel entraîneur

Après sa descente en Ligue 2 et le départ en fin de contrat de Pascal Dupraz, l’AS Saint-Étienne a nommé Laurent Batlles pour la remontée en Ligue 1 la saison prochaine. Un choix validé par le maire Gaël Perdriau.

« Je pense que Laurent Batlles est un bon choix. D’abord, car c’est un bon professionnel, qui a fait ses preuves comme joueur et entraîneur. On a quelqu’un qui a des compétences techniques, des qualités managériales et humaines [...] il connaît très bien l’ASSE et y est attaché. Je ne dirai pas que c’est l’essentiel, mais c’est un plus dès lors qu’il a toutes les autres qualités que j’ai citées », a expliqué l’homme politique de 49 ans.