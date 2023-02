RC Lens : Franck Haise ne décolère pas contre l'arbitrage

Publié par Jules le 06 février 2023 à 09:19

Le RC Lens a concédé le match nul face à Brest (1-1), après une rencontre où plusieurs décisions arbitrales ont plombé les hommes de Franck Haise.

Dure soirée pour le RC Lens. En effet, les hommes de Franck Haise viennent d'enchaîner un troisième match de suite sans victoire (2N, 1D) face à une équipe du Stade Brestois qui semblait pourtant à leur portée, malgré quelques absences importantes du côté lensois. Ce match n'a cependant pas manqué de faire parler de lui, davantage pour les décisions arbitrales de M. Bastien, que pour le contenu proposé par les deux équipes ce dimanche.

En effet, trois décisions, à l'encontre du RC Lens, ont beaucoup fait parler. Déjà, à la 32e minute, Machado frappe au but, mais le ballon est dévié assez nettement par la main de Belkebla. Ensuite, à l'origine du but brestois, Pierre Lees-Melou s'emmène le ballon avec la mais, ce qui, surprenamment, n'a pas conduit à l'annulation du but du . Enfin, à la 57e minute, Lees-Melou, déjà averti, commet un gros tacle par derrière sur Machado qui sort sur blessure. Le milieu de terrain du Stade Brestois ne recevra pas de second carton jaune.

RC Lens : Franck Haise a du mal à digérer les décisions de M. Bastien

Après le match du RC Lens, Franck Haise est revenu sur plusieurs décisions arbitrales. "J’ai revu les images, mais déjà, j’avais une idée assez claire, notamment du but brestois, explique le coach du RCL. Même si j’ai des yeux de 52 ans, j’ai quand même plutôt bien vu la chose. J’ai voulu à l’instant discuter avec les arbitres, pas avec le VAR malheureusement, mais avec les arbitres. Mais pour l’instant, ce n’est pas possible. [...] Je pense que sur l’action du but de Brest, il y a une main qui emmène le ballon complètement dans un sens contraire à sa direction."

Le RC Lens, qui a évité le pire grâce à l'égalisation de Jonathan Gradit, peut néanmoins se mordre les doigts. Sans ces trois décisions arbitrales assez limites, le RCL aurait sans doute pu s'imposer hier soir à Francis-Le Blé. Désormais, les hommes de Franck Haise doivent se ressaisir et penser au match de jeudi qui opposera le Racing au FC Lorient.