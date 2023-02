ASSE Mercato : Un accord trouvé pour la vente de Saint-Etienne ?

Publié par ALEXIS le 06 février 2023 à 15:04

Une société, dont le nom a déjà été associé à la vente de l’ ASSE, fait encore parler d’elle. Elle aurait un accord pour la vente de Saint-Etienne.

Depuis que la vente de l’ ASSE a échoué avec le groupe américain Peak 6 en mai 2019, le club ligérien est toujours sur le marché et n'a pas trouvé de repreneur. Les candidats pour racheter les Verts ne manquent pourtant pas. Il y a eu des intérêts de plusieurs personnes et investisseurs privés, dont les plus connus sont Jacques Pauly, Norodom Ravichak, Olivier Markarian et David Blitzer. Ce dernier était même entré en négociations avec les propriétaires de l’AS Saint-Etienne, mais n’a finalement pas satisfait aux exigences de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

À la suite de l'échec de la vente de Sainté à l'Américain, Blockapital, une société spécialisée dans l’étude des meilleurs projets avec les visions les plus intéressantes, innovantes et prometteuses, serait toujours intéressée par l’ ASSE. Évoqué par le site Poteaux Carrés, en octobre 2022, parmi les candidats à la reprise en main du club stéphanois, le nom de l’ ASSE figurait sur le site de la société, selon Peuple-Vert.

Quatre mois plus tard, Saint-Etienne ne figure plus sur le site de Blockapital. Néanmoins, le site spécialisé assure que le club évoqué par la société est bel et bien l’ ASSE. « Blockapital offre une opportunité unique d’investir dans un club de football historique français ? Le rachat du club est prévu à 100 millions d’euros, et Blockapital recherche des investisseurs pour se joindre à son projet. Le club possède une riche histoire et une grande tradition dans le football français, ainsi qu’une base de fans fidèles.

Il présente également un potentiel et croissance considérables grâce à ses installations, son infrastructure, mais surtout a la vision de Blockapital […] . Ce dossier est confidentiel et le nom du club ne peut être révélé. Cependant, Blockapital est prêt à discuter des opportunités en privé. »

ASSE : Une lettre signée par Bernard Caïazzo évoque un accord avec Blockapital

Contactée par la source, ladite société « a souhaité conserver l’anonymat du club en question ». Cependant, Peuple-Vert indique s’être procuré une lettre datant de quelques mois, dans laquelle il est écrit un accord pour le rachat de l’ ASSE. La lettre serait signée par Bernard Caïazzo pour la SASP AS Saint-Etienne et de Jean Lecler, président du SPV AS Saint-Etienne.

« À la suite de nos échanges, je vous confirme mon accord sur les éléments suivants. Le SPV AS Saint-Etienne s’engage à acquérir le bien suivant : 100% des actions de ASSE groupe qui possède SASP AS Saint-Etienne ainsi que les SCI filiales valeur 20 millions d’euros de biens immobiliers sachant que la dette nette est positive; prix d’achat : 30 millions d’euros.

L’attestation certifie que les fonds en votre possession après la levée pourront être utilisés pour l’achat de l’entreprise décrite plus haut et le paiement des frais annexes, si celui-ci n’est pas vendu avant. Le propriétaire garde le droit de vente pour de potentiels acquéreurs, afin de ne pas subir de préjudices économiques à une vente future. » Joint par la source, Bernard Caïazzo ne reconnait pas avoir signé cette lettre attestant de la vente de l' ASSE sous les conditions indiquées. Il se réserve même le droit de porter plainte.