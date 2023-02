FC Barcelone : Le Barça annonce une mauvaise nouvelle pour Busquets

Publié par Jules le 06 février 2023 à 12:20

Blessé ce dimanche lors de la victoire du FC Barcelone face au FC Séville ce week-end (3-0), le Barça a communiqué sur le cas Sergio Busquets.

Ces dernières semaines, l'actualité du FC Barcelone est liée au cas Sergio Busquets. En effet, alors que le Barça a déjà transmis une offre à l'international espagnol la semaine dernière, ce dernier a dû quitter la pelouse ce dimanche. Dès la 4e minute de jeu du match face au FC Séville, le capitaine des Blaugranas est sévèrement taclé par Youssef En-Nesyri. Quelques minutes plus tard, le joueur est contraint de quitter la pelouse pour être remplacé par Franck Kessié.

Une blessure qui pose question pour le FC Barcelone qui affronte Manchester United dans un peu plus d'une semaine, jeudi prochain, en Europa League. Un match crucial pour le Barça, qui va tenter de faire oublier sa grosse déconvenue en Ligue des Champions en début de saison, et s'offrir un joli parcours sur la scène européenne dans les prochains mois. Les Blaugranas pourraient néanmoins être privés de Sergio Busquets, capitaine et élément clé du Barça, pour la rencontre face à Man United.

FC Barcelone : Déjà deux cadres absents face à Man United

Ce lundi, le FC Barcelone est sorti du silence concernant la blessure de Sergio Busquets. Sur ses réseaux sociaux, le Barça a affirmé que le capitaine barcelonais souffre d'une entorse du ligament collatéral latéral à la cheville gauche. Tandis que la durée de son absence n'a pas encore été établie, le joueur devrait passer des tests médicaux supplémentaires pour déterminer son indisponibilité qui devrait s'étendre à plus de deux semaines, selon la gravité de la blessure.

Sergio Busquets a donc de fortes chances d'être indisponible pour la rencontre du FC Barcelone contre Man United. Un coup dur pour le Barça qui sera déjà privé d'Ousmane Dembélé, blessé à l'ischio, et qui ne devrait pas revenir avant le mois de mars avec les Blaugranas.