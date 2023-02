OL Mercato : Une légende du club bientôt de retour à Lyon

Publié par Jules le 06 février 2023 à 13:34

L' OL s'est renforcé lors du mercato hivernal et a validé 3 recrues durant le mois de janvier, mais une autre arrivée pourrait suivre à Lyon.

Avec 3 arrivées, et 8 départs cet hiver, l' OL s'est montré plutôt présent sur le marché des transferts. Malgré les nombreux mouvements dans le Rhône, Laurent Blanc ne semble pas entièrement convaincu par le mercato hivernal réalisé par l'Olympique Lyonnais. Il faudra cependant faire avec pour l'entraîneur lyonnais, étant donné que la fenêtre des transferts est désormais close jusqu'à l'été prochain.

Néanmoins, l' OL pourrait valider une arrivée dans les prochaines semaines. En effet, depuis le départ de Gérard Houllier, Jean-Michel Aulas n'a plus de conseillé personnel, un manque sur lequel le président de l'Olympique Lyonnais était revenu en conférence de presse. "Le départ de Gérard Houllier a créé un déséquilibre affectif et du mode de fonctionnement, reconnaît le natif de L'Arbresle. Peut-être qu’il faut revenir avec un conseiller sportif. On y réfléchit."

OL Mercato : Sonny Anderson, bientôt de retour au club ?

Alors que l' OL est à la recherche d'un nouveau conseiller pour le président du club, les Lyonnais songeraient à faire venir un ancien de la maison dans les prochaines semaines. Selon Le Progrès, l'Olympique Lyonnais aurait déjà coché un nom puisque les dirigeants du club auraient fait de Sonny Anderson la piste prioritaire à ce poste et avanceraient bien pour l'arrivée de l'ancien international brésilien (7 sélections). Il pourrait ainsi mettre sa connaissance de l'équipe et son passé professionnel au profit de son ancienne équipe.

Sonny Anderson a porté le maillot de l' OL durant 4 saisons (1999-2003) et a disputé pas moins de 161 matches pour 94 buts avec le club rhodanien. Actuellement consultant sur Bein Sport, le Brésilien pourrait donc faire son retour à l'Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines pour conseiller Jean-Michel Aulas durant ses dernières années de règne à Lyon.