OL : Amin Sarr tape déjà dans l'œil de Laurent Blanc

Arrivé cet hiver à l' OL en provenance des Pays-Bas, Amin Sarr semble déjà avoir séduit Laurent Blanc, son nouvel entraîneur à Lyon.

Tandis que l' OL souhaitait se renforcer sans le secteur offensif ces dernières semaines, le club rhodanien a finalement validé l'arrivée de Jeffinho et d'Amin Sarr dans les dernières heures du mercato hivernal. Alors que le premier est déjà blessé, avant même avoir disputé la moindre minute de jeu avec Lyon, le second a déjà connu deux entrées de jeu contre le Stade Brestois la semaine dernière, et contre l'ESTAC ce samedi.

Débarqué au club en provenance d'Heerenveen contre 11 millions d'euros, Amin Sarr a signé un contrat de 4 ans et demi avec l'Olympique de Lyonnais. L'attaquant de 21 ans va désormais devoir montrer ce dont il est capable pour tenter de s'imposer chez les Gones dans les semaines et les mois qui arrivent. Rentré à deux reprises sur les pelouses de Ligue 1, le Suédois, qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets en 48 minutes, devrait d'abord connaître une phase d'adaptation à Lyon.

OL : Laurent Blanc est déjà séduit par Amin Sarr

Interrogé en conférence de presse sur le cas du nouvel attaquant de l' OL, Laurent Blanc s'est montré plutôt élogieux à l'égard d'Amin Sarr. "Il a une belle mentalité, travailleur, il ne rechigne pas, complimente le technicien français. Il sait pourquoi il est venu ici. Je trouve que son objectif est très clair. J’ai l’impression qu’il est très clair ce garçon, donc c’est plutôt favorable. Après, il y a une adaptation au jeu français. En termes d’intensité, ce n'est forcément pas la même, mais j’ai de bons espoirs qu’il s’adapte assez rapidement."

Alors qu'il semble déjà avoir les faveurs de Laurent Blanc, son nouvel entraîneur à l' OL, Amin Sarr va devoir montrer ce dont il est capable sur le rectangle vert afin de faire son trou à l'Olympique Lyonnais, et tenter d'aider les Gones à remonter au classement de Ligue 1.