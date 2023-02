OL : CDF, deux absences en vue pour le choc contre Lille

Publié par Ange A. le 07 février 2023 à 06:34

L’ OL reçoit le LOSC ce mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France. Laurent Blanc devra composer sans deux défenseurs.

Fort de sa victoire à Troyes (1-3), l’Olympique Lyonnais affronte le Lille OSC ce mercredi. L’ OL a renoué avec le succès contre l’ESTAC et espère sans doute signer une nouvelle victoire contre Lille. Un succès est d’autant plus attendu que les deux équipes se disputent une place en quarts de finale de la Coupe de France. Pour cette affiche, Laurent Blanc devra composer avec un groupe amoindri. L’entraîneur lyonnais sera privé de deux défenseurs contre les Dogues. Lesquels restent aussi sur un précieux succès en championnat contre le Stade Rennais au Roazhon Park avant de défier les Gones. Nicolas Tagliafico et Saël Kumbedi sont tous deux suspendus pour la réception de Lille. Une fois de plus, le coach lyonnais ne pourra pas compter sur Jeffinho. Le Brésilien traîne une gêne à la cheville. En conférence de presse, son entraîneur a donné des nouvelles de son groupe.

OL : Des surprises dans le groupe de Lyon contre Lille ?

Laurent Blanc sera fixé dans les prochaines heures. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’annonce pas jusqu’ici d’autres forfaits. « Il y a quelques petits bobos d’après-match mais pas de forfaits pour ce match-là. J’aime mieux avoir un jour de plus. Ça se joue parfois sur des détails mais 24 heures, c’est important. Ça donne aussi la possibilité de récupérer et travailler entre les deux matchs. Dans une équipe qui joue tous les trois jours, ça peut être important mais nous allons revenir sur un rythme plus acceptable et plus facile à digérer », a indiqué le coach de l’ OL.

En l’absence de Kumbedi et Tagliafico, des Baby-Gones pourraient avoir leurs chances contre les Dogues. Le site pro-lyonnais Olympique et Lyonnais indique que Achraf Laaziri et Mamadou Sarr pourraient tous deux être convoqués par Laurent Blanc.