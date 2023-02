PSG Mercato : Un danger guette toujours le Paris SG en défense

Publié par JEAN-LUC D le 07 février 2023 à 11:15

Si le prochain mercato estival s’annonce particulièrement chaud, le PSG pourrait perdre l’une de ses valeurs sûres en défense.

Depuis plusieurs semaines déjà, le Paris Saint-Germain a pris la résolution de prolonger les contrats de plusieurs de ses cadres. Si Marco Verratti a déjà signé et que Marquinhos est sur le point de suivre, la donne serait bien différente pour Presnel Kimpembe. À en croire les dernières nouvelles, une surprise ne serait pas totalement à exclure dans ce dossier extrêmement sensible.

PSG Mercato : Presnel Kimpembe prêt à claquer la porte l’été prochain ?

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe est une véritable fierté chez les Rouge et Bleu. Parrain des Titis, le défenseur central de 27 ans joue également un rôle important entre le club de la capitale et ses jeunes pousses. Très apprécié par les supporters parisiens, le champion du monde 2018 a longtemps caressé le rêve de faire toute sa carrière dans son club formateur. Mais depuis quelques saisons, il n’exclurait plus un changement d’air pour découvrir autre chose.

Selon les renseignements recueillis par L’Équipe, Kimpembe pourrait envisager de claquer la porte du Paris SG l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le compatriote de Kylian Mbappé a reçu une offre de renouvellement de la part de sa direction, « mais rien n’est acquis », assure le quotidien sportif, qui explique que le natif de Beaumont-sur-Oise continue de se poser des questions sur son rôle à Paris, alors que Milan Skriniar va débarquer libre dans cinq mois et que Sergio Ramos pourrait poursuivre la saison prochaine.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos savent ce qui leur reste à faire s’ils veulent conserver Kimpembe au PSG. D’autant que plusieurs grands clubs européens, notamment Chelsea, Manchester United et l’Inter Milan surveilleraient avec attention la situation du Général Kim.