OM : Un taulier reçoit les louanges d'une ancienne gloire de Marseille

Publié par Enzo Vidy le 07 février 2023 à 13:15

Malgré la défaite de l' OM dimanche dernier face à l'OGC Nice, un taulier à reçu les louanges d'une ancienne gloire de Marseille.

Arrivé cet été en provenance du Spartak Moscou, Samuel Gigot a eu besoin de plusieurs semaines pour se montrer à la hauteur des attentes. Après des premières prestations difficiles, le défenseur de 29 ans a commencé à être titularisé lors de chaque rencontre par son entraîneur, et s'est définitivement fait une place au sein de la défense centrale de l' OM.

Dur sur l'homme, et solide dans les duels, Samuel Gigot possède un style de jeu et un état d'esprit qui colle parfaitement avec le public du Vélodrome. Il est également capable de se projetter vers l'avant comme le demande si souvent son entraîneur, et le défenseur avignonnais comptabilise un total de 2 buts marqués cette saison, dont un but victorieux face à l' OL en novembre dernier.

Dimanche face à l'OGC Nice, l'ancien du Spartak Moscou a encore réalisé un match plus que solide malgré les 3 buts encaissés par l' OM, et sa présence en début de match est devenu indispensable pour l'équilibre de la défense marseillaise. Quelques heures après le match contre le Gym, une ancienne gloire de l' OM a rendu hommage aux performances de Samuel Gigot sous le maillot phocéen.

OM : Après Nice, Mamadou Niang encense Samuel Gigot

Pour de nombreux observateurs, Samuel Gigot a été le meilleur joueur de l' OM dimanche soir sur la pelouse du stade Vélodrome. De ce fait, un ancien attaquant bien connu de l' Olympique de Marseille n'a pas manqué de rendre hommage au défenseur avignonnais, il s'agit de Mamadou Niang dans des propos accordés à La Provence :

"Je l’ai connu très jeune, mais je savais qu’il deviendrait un grand défenseur. A l’époque, c’était le plus jeune de l’équipe, mais déjà le plus régulier et le meilleur défenseur. Ça montrait la marge de progression qui était la sienne. Je savais qu’il n’aurait pas de difficultés pour évoluer au plus haut niveau. Il va devenir encore meilleur." Des déclarations qui devraient ravir le défenseur de l' OM, et qui devraient faire grandement plaisir aux supporters marseillais.