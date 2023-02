PSG Mercato : Messi va prolonger jusqu’en 2025, c’est annoncé !

Publié par JEAN-LUC D le 07 février 2023 à 12:45

En négociations avec le PSG depuis son retour de la Coupe du monde 2022, Lionel Messi va prolonger son contrat jusqu’en juin 2025. L’affaire serait pliée.

Sur le plateau de l’émission Téléfoot, Luis Campos a confirmé dimanche la volonté du Paris Saint-Germain de poursuivre l’aventure avec Lionel Messi. Le conseiller sportif du club de la capitale française a notamment avoué des pourparlers avec l’international argentin de 35 ans, dont l’actuel engagement expire le 30 juin prochain, en vue d’une prolongation.

« En ce moment on est en discussion, j’aimerais le garder, je ne peux pas cacher ça. J'aimerais l'avoir dans ce projet, qu’il continue avec nous. Je serais ravi s’il continue avec nous. Mais on discute en ce moment pour essayer d'arriver au but et de continuer à avoir Messi avec nous », a confié le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi.

Auteur de 15 buts et 14 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues, l’ancien meneur de jeu du Barça est revenu à son meilleur niveau et les dirigeants parisiens seraient prêts à tout pour le convaincre de rester encore un peu plus en Ligue 1. Aux dernières nouvelles, les Rouge et Bleu seraient sur le point d’avoir gain de cause dans ce dossier.

PSG Mercato : Officialisation imminente pour Lionel Messi

Après une première saison compliquée, Lionel Messi est revenu au meilleur de sa forme. Le Paris Saint-Germain ne compte donc pas le laisser filer au bout de années seulement. Alors que la presse argentine a jeté un énorme froid sur l’avenir de Messi, en révélant que la Pulga faisait patienter le Paris SG parce qu’il n’exclurait pas d’autres options pour son avenir, un journaliste espagnol assure ce mardi que le compatriote de Lautaro Martinez va bel et bien parapher un nouveau bail de deux ans avec le Paris Saint-Germain. Après avoir tout gagné avec le Barça, le natif de Rosario veut offrir au Champion de France en titre son premier son premier titre en Ligue des Champions.

« Il veut prolonger au PSG. Ça pourrait être annoncé dans les prochaines semaines et ça serait pour deux ans. Il est logique que quelqu’un qui a remporté la Coupe du monde aille en Arabie saoudite. Il veut une revanche en Europe et gagner quelque chose avec le PSG », a expliqué le journaliste Eduardo Inda sur le plateau de la célèbre émission espagnol El Chiringuito.