OL-LOSC : Une surprise inattendue dans la compo lyonnaise

Publié par Jules le 08 février 2023 à 11:59

Ce soir, l'OL affronte le LOSC en huitième de finale de la Coupe de France. Un match qui ne sera pas évident à négocier pour les Lyonnais.

Alors que l'OL a connu un début de saison très délicat, les Gones, qui pointent à la 9e place de Ligue 1, affichent une meilleure forme ces derniers jours. De plus, les Lyonnais ont l'occasion de réaliser un beau parcours en Coupe de France. Après avoir battu le FC Metz et Chambery, l'Olympique Lyonnais reçoit le LOSC ce soir et va tenter de réussir la passe de trois.

Une mission qui ne sera pas simple pour l'OL, qui est privé de Nicolas Tagliafico et de Saël Kumbedi, deux de ses latéraux. L'absence de l'Argentin devrait donc pousser Laurent Blanc à faire confiance à Henrique, qui n'a disputé que 4 rencontres cette saison. Du côté du LOSC, aucun latéral gauche n'est disponible. Pour pallier ce problème, Paulo Fonseca devrait descendre Timothy Weah et le faire jouer à gauche de la défense, comme il l'a déjà fait cette saison.

OL-LOSC : Amin Sarr pourrait débuter la rencontre ce soir

Arrivé cet hiver contre un joli chèque de 11 millions d'euros en provenance des Pays-Bas, Amin Sarr pourrait connaître sa première titularisation avec l'OL face au LOSC ce soir. Le buteur suédois pourrait être aligné devant Rayan Cherki, aux côtés d'Alexandre Lacazette, afin de garnir l'attaque de l'Olympique Lyonnais face aux Dogues.

En ce qui concerne le LOSC, Paulo Fonseca devrait faire jouer son équipe type contre l'OL ce soir, hormis, donc, Timothy Weah, qui devrait occuper une place de latéral gauche avec les Dogues.

La compo probable de l'OL :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : M. Gusto, S. Diomandé, D. Lovren, C. Lukeba, Henrique

Milieux : M. Caqueret, C. Tolisso, R. Cherki

Attaquants : A. Lacazette, A. Sarr

La compo probable du LOSC :

Gardien : L. Chevalier

Défenseurs : B. Diakité, L. Yoro, T. Djalo, T. Weah

Milieux : B. André, André Gomes, R. Cabella

Attaquants : E. Zhegrova, J. David, J. Bamba