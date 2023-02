ASSE : Le retour d'Anthony Briançon contre Dijon se précise

Publié par ALEXIS le 08 février 2023 à 14:59

Le retour d’Anthony Briançon à la compétition se précise. L’ ASSE a livré une information confirmant la tendance, à trois jours du match contre Dijon.

Victime d’une grosse blessure au tibia lors du match perdu par l' ASSE face au FC Sochaux (2-3), le 28 janvier, Anthony Briançon a fait son retour à entrainement mardi. Il s’est entrainé à l’écart du groupe, avec Gaëtan Charbonnier et Kader Bamba, eux aussi de retour de blessure. Le défenseur central a repris par le footing, mardi. Mais le retour du capitaine de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2 se précise. Ce mercredi, il a touché le ballon, même s’il n’a toujours pas intégré l’entrainement collectif.

L’information est livrée par le club ligérien sur son site internet. « Moins de deux semaines après (et avec un pansement à la hauteur de l'entaille), Anthony Briançon retouche le ballon », a appris l’ ASSE, dans un message posté sur Twitter, images à l’appui.

ASSE : Briançon vers un retour après Bastia et Annecy

Sur l’une des images publiées par le club ligérien, on aperçoit également Gaëtan Charbonnier, aux côtés du défenseur central, à la course. Comme à la séance de mardi, ils se sont entrainés à l’écart du collectif ce mercredi. Sorti blessé du terrain à toute fin du match de la 20e journée, Anthony Briançon a manqué le déplacement à Bastia (2-0) et la venue du FC Annecy à Geoffroy-Guichard (3-2).

Pour se renforcer en défense, l’ ASSE a recruté un arrière central, Mateo Pavlovic, en toute du du mercato de janvier. Il est arrivé du club HNK Rijeka de Croatie, après 10 heures de route en voiture pour signer son contrat à Saint-Etienne, avant la fermeture du marché. Laurent Batlles peut donc faire confiance à l'ancien joueur d'Angers SCO, si Anthony Briançon n'est pas apte, d'ici samedi, contre Dijon FCO.