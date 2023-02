OGC Nice : Didier Digard donne des nouvelles de Nicolas Pépé

Publié par Enzo Vidy le 08 février 2023 à 23:29

Alors que Nicolas Pépé n'a pas rejoué avec l'OGC Nice depuis la fin du mois de janvier, Didier Digard a donné des nouvelles de son attaquant.

Prêté sans option d'achat par Arsenal l'été dernier, Nicolas Pépé a retrouvé peu à peu son véritable niveau depuis qu'il évolue à l'OGC Nice. En 25 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant ivoirien a marqué un total de 9 buts, et a grandement contribué au beau parcours de l'OGC Nice en Conference League. Lors du premier match du Gym sous l'ère Didier Digard, Nicolas Pépé s'était offert un doublé face à Montpellier et avait grandement contribué au succès 6-1 de son équipe sur la pelouse de l'Allianz Riviera.

Mais à la veille du match face au LOSC prévu le 29 janvier dernier, Nicolas Pépé se blesse au genou lors de la dernière séance collective, et le verdict fait état d'une absence de plusieurs semaines pour l'attaquant appartenant à Arsenal. Un peu plus d'une semaine après sa blessure, les premières nouvelles sont tombées concernant son état de santé et sa rééducation.

OGC Nice : Didier Digard reste prudent pour Nicolas Pépé

Présent ce mercredi après-midi en conférence de presse pour évoquer la réception de l'AC Ajaccio vendredi, Didier Digard a donné des nouvelles de Nicolas Pépé : "Nicolas a commencé son protocole, pour l’instant il réagit bien. C’est aussi un joueur important, je préfère prendre mon temps pour être sûr de ne plus le perdre jusqu’à la fin. On est sur une saison assez longue, on va vraiment y aller avec prudence parce qu’il y aura une fin de saison avec beaucoup de matchs à gérer et on aura vraiment besoin de lui". Il faudra donc s'armer de patience pour revoir l'ailier ivoirien fouler les pelouses du Championnat de France cette saison sous le maillot de l'OGC Nice.