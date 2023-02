PSG Mercato : Avant l’OM, le clan Lionel Messi lâche une bombe !

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2023 à 18:29

À quelques heures du huitième de finale de Coupe de France contre l’OM, au stade Vélodrome, le frère de Lionel Messi, attaquant du PSG, a fait une annonce fracassante sur son avenir.

Depuis plusieurs mois, les médias espagnols annoncent en boucle un retour de Lionel Messi au FC Barcelone afin d’y prendre sa retraite. D’ailleurs, les différents du club catalan, notamment le président Joan Laporta et son entraîneur Xavi Hernandez, ont publiquement exprimé leur souhait de voir la Pulga revenir chez les Blaugranas au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain, soit le 30 juin prochain. Des journaux comme Sport, proche du Barça, ont même avancé que le père et agent de Messi travaillerait déjà en coulisses avec les dirigeants barcelonais pour tenter de rapprocher le joueur de 35 ans et son ancienne direction. Seulement, le principal concerné ne semble pas du tout au courant de toutes ces tractations.

PSG Mercato : Lionel Messi ne pense pas revenir à Barcelone avec Laporta

Après avoir passé une vingtaine d’année sous les couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi a dû quitter son club de coeur durant l’été 2021 pour rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Le nouveau président barcelonais Joan Laporta s’étant déclaré incapable d’assumer le nouveau contrat du septuple Ballon d’Or, qui était en fin de contrat à cette époque. Et il semble que le Champion du monde 2022 garde une rancune tenace contre le dirigeant espagnol.

En effet, dans un live Twitch, Matias Messi, le frère du numéro 30 du PSG, a très clairement déclaré qu’un retour à Barcelone n’est pas à l’ordre du jour pour, sauf si le club culé décide de se débarrasser de Joan Laporta. « Nous n'allons pas revenir à Barcelone. Et si nous revenons, nous allons faire un bon nettoyage. Et notamment virer Joan Laporta, un homme ingrat », a confié le frère de Messi. Le Paris SG sait donc à quoi s’attendre.