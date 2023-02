PSG Mercato : Le Paris SG proche d’une signature géniale en défense

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2023 à 19:59

En attendant l’arrivée de nouveaux visages lors du prochain mercato estival, le PSG s’active pour boucler les prolongations de certains de ses cadres.

Après avoir enregistré le nouveau contrat de Marco Verratti, qui a prolongé jusqu’en juin 2026, le Paris Saint-Germain poursuit les négociations avec d’autres cadres de l’effectif de Christophe Galtier afin de les voir eux aussi renouer leur engagement respectif. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devraient prochainement rencontrer le clan Lionel Messi de finaliser l’opération puisque l’attaquant de 35 ans aurait donné son accord pour rester jusqu’en 2025.

Concernant Presnel Kimpembe, les choses traînent encore puisque le défenseur central de 27 ans se poserait des questions sur son avenir et envisagerait même de dire « oui » à un nouveau challenge à l’étranger. Le cas de Sergio Ramos serait plus complexe puisque ses dernières performances feraient désormais douter les dirigeants du club de la capitale, qui ne seraient plus vraiment chauds à l’idée de lui offrir une rallonge de son bail qui expire en juin prochain. Par contre, un autre joueur clé de Galtier pourrait s’inscrire un peu plus dans la durée avec les Rouge et Bleu dans les tout prochains jours.

PSG Mercato : Plus qu’une question de temps pour la prolongation de Marquinhos

Arrivé dans l’anonymat total à l'été 2013 contre un chèque de 31,40 millions d'euros, en provenance de l’AS Rome, Marquinhos pourrait terminer sa carrière au Paris Saint-Germain comme il l’a toujours souhaité. À 28 ans, le défenseur central international brésilien se serait d’ores et déjà mis d’accord avec sa direction pour une prolongation de son bail actuel qui court jusqu’en juin 2024.

En effet, selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, « le Paris Saint-Germain se rapproche de la prolongation du contrat de Marquinhos », en précisant que « ce n’est qu’une question de temps, car Marquinhos veut rester et le PSG est convaincu qu’il fait partie à 100% du projet présent et futur. » Dernièrement, les médias ont évoqué un nouvel engagement couvrant les trois ou quatre prochaines saisons, soit jusqu’en 2026 ou 2027, pour le compatriote de Neymar.