ASSE : Deux recrues de Sainté impressionnées par les supporters

Publié par ALEXIS le 08 février 2023 à 21:29

Deux recrues estivale de l’ ASSE, Gautier Larsonneur et Lamine Fomba avouent avoir été impressionnés par les supporters stéphanois à Geoffroy-Guichard.

Les nouveaux joueurs de l’ ASSE, cet hiver, sont allés à la rencontre des supporters du club, à trois jours du match contre Dijon FCO. Gautier Larsonneur, Lamine Fomba, Niels Nkounkou, Kader Bamba, Dennis Appiah ou encore Mateo Pavlovic ont participé à la séance de dédicace de ce mercredi. Ils étaient précisément à la Boutique de l'AS Saint-Etienne, à une courte distance du stade Geoffroy-Guichard. « Sourires et mots d'encouragement étaient au rendez-vous, cet après-midi, à la Boutique des Verts. Pendant une heure, les nouveaux Verts sont partis à la rencontre de leurs supporters venus en nombre faire leur connaissance », a appris l’ ASSE.

Selon Evect, entre 150 et 200 supporters ont fait le déplacement pour rencontrer les nouveaux renforts de l’équipe stéphanoise. Selon le média spécialisé, seul Gaëtan Charbonnier était absent parmi les 7 recrues hivernales de Verts.

ASSE : Larsonneur et Fomba apprécient le soutien des supporters

A l’issue de la traditionnelle dédicace, Gautier Larsonneur et Lamine Fomba ont livré leurs impressions. « C’est toujours important d'être au contact des supporters. On les avait vus il y a une dizaine de jours (à l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne, ndlr), mais c'est bien de réitérer ce genre d'opérations. On a besoin de proximité avec eux dans ces moments-là. Ils nous donnent beaucoup de courage et beaucoup de soutien pour les matchs […], ils sont à fond derrière nous. Cela fait chaud au coeur et cela montre leur fidélité auprès du club », a confié le nouveau gardien de but N°1 de l’ ASSE.

Quant au milieu défensif Franco-Malien, il avoue avoir été ébloui par le peuple vert dans le Chaudron. « Ces moments font plaisir, surtout qu'on est en difficulté au classement. Cela nous montre qu'il y a beaucoup de monde qui nous soutient encore et il va falloir se donner pour eux sur le terrain […]. Quand je suis rentré sur le terrain (face au FC Annecy), j'étais tout émoustillé et j'avais des frissons ! »