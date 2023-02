OL : Un taulier de l'Olympique Lyonnais se blesse avant Lens

Publié par Enzo Vidy le 09 février 2023 à 10:30

Alors que l' OL s'est qualifié en venant à bout du LOSC mercredi soir, un taulier de l'Olympique Lyonnais s'est blessé avant d'affronter Lens.

L' OL tient peut-être enfin son match référence cette saison. Opposés à une impressionnante équipe lilloise, les Gones ont d'abord réussi une entame de match absolument parfaite. Dès la 8e minute, Rayan Cherki, qui ne cesse de monter en puissance ces dernières semaines, réalise un festival dans la défense lilloise avant de tromper Lucas Chevalier d'une frappe imparable dans la lucarne.

13 minutes plus tard, après un cadeau de la défense du LOSC, Alexandre Lacazette ne rate pas l'occasion de faire le break, et permet à l' OL de mener 2-0 au bout de 21 minutes de jeu. Mais face à la pression des Dogues, les hommes de Laurent Blanc vont concéder la réduction du score sur un penalty de Jonathan David.

En seconde période, le LOSC continue d'appuyer pour forcer la décision, et va être logiquement récompensé à la 64e minute grâce à Edon Zhegrova, qui s'offre son deuxième but en l'espace de quatre jours après celui inscrit face à Rennes le week-end dernier. Le score n'évoluera plus ensuite, et il faudra attendre la séance des tirs au but pour voir l' OL faire tomber les Dogues, et s'offrir une place en quart de finale de la Coupe de France. Néanmoins, tout n'a pas été parfait pour les Lyonnais, qui ont perdu un taulier sur blessure en première mi-temps.

OL : Malo Gusto sort sur blessure quatre jours avant d'affronter Lens

C'est la mauvaise nouvelle de la soirée côté OL. Au bout de 33 minutes de jeu, Malo Gusto a dû céder sa place suite à une gêne musculaire. À l'issue de la rencontre, Laurent Blanc a donné des nouvelles de son défenseur : "C'est une douleur qu'il ressent depuis un certain temps. Ce n'est pas un gros problème, mais ça le gène physiquement et mentalement. On va essayer de bien le soigner... Je ne pense pas que ça prendra trop de temps, mais il faut le faire." D'après L'Équipe, il est peu probable que Malo Gusto soit présent au Groupama Stadium dimanche soir pour affronter le RC Lens.