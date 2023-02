Stade Rennais : Le message fort d'Arthur Theate sur son avenir au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 09 février 2023 à 12:38

Arrivé l'été dernier au Stade Rennais, Arthur Theate s'est imposé comme un taulier, et envoie un message fort pour son avenir au SRFC.

Ses premiers matchs ont été difficiles, mais depuis plusieurs mois, Arthur Theate est devenu un élément indispensable du Stade Rennais. Recruté par le SRFC contre une somme de 19 millions d'euros lors du dernier mercato estival, le défenseur belge a commencé son aventure rennaise dès la première journée de Ligue 1 au Roazhon Park face au FC Lorient.

Un premier match digne d'un cauchemar pour le joueur de 22 ans qui avait inscrit un but contre son camp, permettant au FCL de faire tomber le Stade Rennais devant son public (0-1). Associé à son coéquipier gallois, Joe Rodon, Arthur Theate va monter progressivement en puissance au fil des matchs, lui permettant d'être sélectionné avec la Belgique pour la Coupe du monde 2022 en novembre dernier.

Rapidement éliminé avec les Diables Rouges, le défenseur belge revient au Stade Rennais plus fort que jamais, et va livrer une prestation absolument exceptionnel le 15 janvier dernier face au PSG lors de la victoire 1-0 des Rouge et Noir. Désormais ancré dans le coeur des supporters du SRFC, Arthur Theate a envoyé un message fort sur son avenir.

Stade Rennais : Arthur Theate ne se voit qu'au SRFC à l'avenir

Dans une interview accordé au média belge RTBF, Athur Theate s'est livré sur son aventure actuelle avec le Stade Rennais, et rend hommage aux dirigeants bretons : "Je suis heureux ici, j'ai quasiment 100% de temps de jeu. Ca me fait plaisir de voir un staff qui me fait aussi souvent confiance. A Rennes, ils m'ont fait venir car ils connaissaient mon tempérament. De mon côté, j'essaie d'apporter mon plus à l'équipe d'un point de vue physique et mental."

Concernant la suite de sa carrière, le défenseur belge a été très clair, et a envoyé un signal fort au SRFC et à ses supporters : "Je me sens très bien à Rennes et je ne me projette pas ailleurs à l'avenir." Des déclarations qui devraient faire grandement plaisir au peuple Rouge et Noir.