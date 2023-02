ASSE : Consignes fermes de Batlles à Saint-Etienne contre Dijon

Publié par ALEXIS le 09 février 2023 à 21:39

En vue du match décisif de l’ ASSE contre Dijon FCO, samedi (15h) à Geoffroy Guichard, Laurent Batlles a passé des consignes fermes ses joueurs.

L’ ASSE joue gros ce samedi en Ligue 2 face au Dijon FCO. Les Verts ont la possibilité de sortir de la zone rouge de relégation, en cas de victoire sur leur adversaire. Un adversaire qui a le même nombre de points que l’AS Saint-Etienne (21). En effet, il s’agit d’une confrontation directe entre deux clubs à la lutte pour le maintien. Les Stéphanois sont 18es, juste derrière les Dijonnais 17es, après 22 journées de championnat. Rappelons que quatre clubs descendent en National au terme de cette saison, en mai.

Présent en conférence de presse avec son entraineur, Jean-Philippe Krasso (25 ans) a invité ses coéquipiers à plus d’implication. « On doit mettre au moins la même intensité que contre le FC Annecy (3-2). Ça envoie un message à l’adversaire. Quand on voit son coéquipier taper un sprint, ça motive », a-t-il recommandé, avant de prévenir ses partenaires : « Dijon a un bel effectif. Actuellement, c’est compliqué, mais ça ne veut pas dire qu’ils seront mal face à nous. »

ASSE-Dijon : Batlles, « prendre des points pour remonter au classement »

Avant le meilleur buteur de l’ ASSE, Laurent Batlles (47 ans) a laissé des consignes ferme à ses joueurs, afin d’enchaîner une deuxième victoire. « C’est un match très important pour prendre des points et remonter au classement […]. Il faudra s’appuyer sur ce qu'on a fait de bien contre d’Annecy », a-t-il indiqué. « Pas mal de choses sont à revoir, notamment sur notre pressing à l’avant, certains déplacements au milieu ou placements derrière […]. L’importance, c’est de prendre des points pour faire tourner le compteur », a souligné le coach des Stéphanois, tout en demandant à son équipe de « prendre moins de buts ».