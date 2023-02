PSG-Bayern Munich : L’entourage de Messi rassure Christophe Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 10 février 2023 à 11:55

Blessé contre l’ OM en Coupe de France, Lionel Messi est forfait pour le déplacement à Monaco et incertain contre le Bayern Munich.

Touché aux ischio-jambiers lors du huitième de finale de la Coupe de France perdue contre l’Olympique de Marseille (1-2), mercredi soir, Lionel Messi est annoncé forfait face à l’AS Monaco, samedi, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, et incertain pour la réception du Bayern Munich mardi prochain pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

Mais dans son édition du jour, le journal L’Équipe révèle que le Paris Saint-Germain se veut « rassurant » au sujet de sa star argentine, et assure que l’attaquant de 35 ans ne souffre d’aucune lésion aux ischios. Une tendance confirmée également par l’entourage de la Pulga.

PSG : Lionel Messi titulaire contre le Bayern Munich ?

Déjà privé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain ne prendra aucun risque avec Lionel Messi. Le septuple Ballon d’Or est donc d’ores et déjà forfait pour le choc de Ligue contre l’AS Monaco, au stade Louis-II, samedi après-midi. Christophe Galtier ne pourra compter que sur Neymar et Hugo Ekitike, disponibles pour le voyage à Monaco. Toutefois, « sur le coup, pas de quoi s’alarmer. Mais dans la soirée, la souffrance a été un peu plus importante », annonce le quotidien sportif concernant Messi.

« Ces dernières heures, le club se voulait rassurant, expliquant qu’il n’y avait pas de lésion et qu’un point serait fait avec le joueur ce vendredi pour essayer de déterminer avec plus de précision la durée de son absence », précise L’Équipe. De son côté, l’entourage de l’ancien capitaine du FC Barcelone se voudrait également confiant quant à sa présence le 14 février prochain dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la réception du Bayern Munich. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur parisien.