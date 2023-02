OL : Un renfort important débarque à Lyon avant le RC Lens

Publié par Enzo Vidy le 10 février 2023 à 13:40

Alors que l' OL reçoit le RC Lens dimanche soir au Groupama Stadium, un renfort important débarque à Lyon pour cette rencontre.

L'OL retrouve enfin une dynamique positive depuis quelques jours. D'abord victorieux le week-end dernier sur la pelouse de l'ESTAC (3-1), les Gones ont réussi à décrocher leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France mercredi soir, en écartant le LOSC à l'issue de la séance des tirs au but.

Désormais, l' OL et ses supporters sont tournés vers la rencontre de dimanche au Groupama Stadium, avec un choc important face au RC Lens. Battus par les Sang et Or à Bollaert au match aller, les Lyonnais auront à coeur de prendre leur revanche à domicile, pour continuer à croire en une qualification européenne à la fin de la saison.

À deux jours de cette grande affiche du championnat de France, les joueurs de l' OL étaient présents à l'entraînement ce vendredi matin, et si Malo Gusto n'était pas de la séance, un renfort important était quant à lui au rendez-vous avec le reste du groupe.

OL : Jeffinho pourrait être dans le groupe pour affronter le RC Lens

Absent lors des trois derniers matches de l' OL suite à un petit problème à la cheville, Jeffinho était présent lors de la séance collective ce vendredi matin, d'après les informations du média Olympique et Lyonnais. Recruté en fin de mercato hivernal par les dirigeants lyonnais contre un chèque d'environ 10 millions d'euros, l'attaquant brésilien pourrait faire ses grands débuts avec l' OL dimanche soir face au RC Lens au Groupama Stadium, même s'il il est peu probable qu'il soit titularisé.

Laurent Blanc devrait lui donner du temps de jeu au fur et à mesure afin qu'il retrouve progressivement le rythme de la compétition. Le dernier match joué par Jeffinho remonte au 2 décembre dernier sous le maillot de Botafogo.