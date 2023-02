ASSE : Jean-Philippe Krasso prend au sérieux le Dijon FCO

Publié par Dylan le 11 février 2023 à 13:20

En marge de la 23ème journée de Ligue 2, l'ASSE (18ème) reçoit le Dijon FCO (17ème). Un match entre relégables dont se méfie Jean-Philippe Krasso.

L'AS Saint-Étienne a l'occasion de frapper un grand coup. En marge de la 23ème journée de Ligue 2, les Verts accueillent un concurrent direct au maintien : le Dijon FCO. Malades, les Bourguignons n'ont pris que 10 points depuis la 5ème journée : pire série en cours. Autre motif d'espoir pour les hommes de Laurent Batlles : la récente forme des Dijonnais.

Alors qu'ils ambitionnaient de prendre six points sur les deux derniers matchs (contre Laval et Niort), ils n'en ont pris aucun. Pire, le DFCO n'a plus marqué depuis trois rencontres. Le climat est donc électrique au sein du club bourguignon, qui était leader de Ligue 2 au soir de la 5ème journée. Mais si les visiteurs sont en méforme, pas question de les sous-estimer selon Jean-Philippe Krasso.

Jean-Philippe Krasso (ASSE) : « Ne pas les prendre de haut »

Le meilleur buteur des Verts se veut prudent avant d'aborder ce match capital pour les deux équipes : « Dijon, ils ont un bon collectif avec des bons joueurs, ils alternent les hauts et les bas. En ce moment, oui, ils sont dans les bas, ce qui ne veut pas dire que contre nous ils seront mal » a-t-il d'abord prévenu. L'ASSE sera aussi sous pression, car en cas de défaite, le club pourrait retrouver la place de lanterne rouge.

C'est pourquoi Krasso veut prendre au sérieux le Dijon FCO, que nombre de spécialistes voyaient haut dans le classement en début de saison : « On a le même nombre de points qu’eux, il ne faut pas les prendre de haut ! Surtout pas. Il faudra faire pareil que contre Annecy, voire plus, et capitaliser sur les progrès qu’on fait depuis le début d’année » a-t-il poursuivi. Pressenti titulaire contre les Rouges, le buteur des Verts Gaëtan Charbonnier devrait finalement débuter sur le banc.