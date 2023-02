Stade Rennais : Genesio ne veut pas dramatiser avant Toulouse

Publié par Dylan le 11 février 2023 à 15:53

Malgré une dynamique négative sur les derniers matchs, l'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio se veut positif avant le déplacement à Toulouse.

C'est maintenant que le Stade Rennais doit réagir. Du moins, s'il veut toujours avoir les cartes en main pour disputer une compétition européenne la saison prochaine. Après un revers cinglant sur sa pelouse contre le LOSC (1-3), les Rouge & Noir vont devoir retrouver le goût du succès contre le Toulouse FC. Pas forcément rassurant puisque les Violets sont séduisants depuis le début de la saison. Ils ont même accroché le PSG lors de la dernière journée (défaite 2-1).

Douzième de Ligue 1 avec 11 points d'avance sur la zone rouge, le promu remplit largement sa mission maintien pour le moment. Mais gare à l'excès de confiance contre des Rennais qui sont sur la sellette au sein du top 5. Avec 2 unités d'avance sur le LOSC, l'équipe dirigée par Bruno Genesio serait bien inspirée de s'imposer. Et mettre ainsi fin à une série de quatre matchs sans victoire à l'extérieur.

Bruno Genesio avant Toulouse - Stade Rennais : « Il faut continuer à tracer notre route »

Interrogé en conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio a remis les pendules à l'heure : « Il faut continuer à tracer notre route, à savoir où on veut aller et comment on veut y aller. Non pas s’attarder après chaque match à dramatiser après une défaite ou à se dire qu’on est sûrs de finir dans les quatre premiers après une victoire » a positivé l'ancien lyonnais.

Dans ce rendez-vous qui sonne déjà comme un tournant, le Stade Rennais pourra compter sur le retour de plusieurs joueurs. Parmi eux, l'attaquant croate Lovro Majer. Absent lors deux dernières rencontres, il sera bien présent pour la 23ème journée de Ligue 1. En revanche, Lorenz Assignon, Hamari Traoré, Xeka et Martin Terrier seront tous forfaits côté SRFC.