Stade Rennais : Deux retours actés au SRFC avant Toulouse

Publié par Enzo Vidy le 10 février 2023 à 14:29

Battu par le LOSC la semaine dernière, le Stade Rennais se déplace à Toulouse dimanche, l'occasion pour Bruno Genesio d'annoncer deux retours au SRFC.

Après la défaite à domicile face à Lille, 3-1 samedi dernier, le Stade Rennais va à nouveau se retrouver confronté à un adversaire de qualité. Dimanche après-midi, les Rouge et Noir ont rendez-vous sur la pelouse du Toulouse FC, dans une rencontre qui s'annonce assez complexe pour les hommes de Bruno Genesio.

Néanmoins, il faudra parvenir à ramener les trois points de ce périlleux déplacement, afin de ne pas se laisser distancer par les concurrents à la Ligue des Champions que sont l' OM, le RC Lens et l'AS Monaco. Le Stade Rennais doit également jeter un coup d'oeil dans son rétroviseur, car le LOSC et l'OGC Nice se rapprochent dangereusement des Bretons au classement. À deux jours de cette rencontre, Bruno Genesio était présent ce vendredi après-midi en conférence de presse pour faire un point sur son groupe.

Stade Rennais : Christopher Wooh et Lovro Majer de retour dans le groupe

Enfin des nouvelles positives pour le Stade Rennais. Toujours privé de Martin Terrier, Xeka, Hamari Traoré et Lorenz Assignon, Bruno Genesio a annoncé les retours de Christopher Wooh et Lovro Majer pour le déplacement à Toulouse, un match qui sera compliqué au vue de la dynamique toulousaine, mais le coach du Stade Rennais ne veut pas se fier à cela.

"Peu importe la dynamique de l’adversaire, on prend les matchs comme ils viennent et il ne faut pas se soucier de la dynamique adverse. Le match aller était un match très ouvert."Actuellement 5e du championnat, le Stade Rennais n'aura pas le droit à l'erreur dimanche après-midi, sous peine d'être à nouveau distancé dans la course à la Ligue des Champions.