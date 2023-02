PSG : Thierry Henry défend Christophe Galtier après Monaco

Publié par Dylan le 12 février 2023 à 12:39

Consultant pour la chaîne Prime Video, Thierry Henry est revenu sur la défaite du PSG face à l'AS Monaco. Pour lui, les joueurs doivent se réveiller.

Une défaite qui arrive au pire des moments pour le PSG. Alors qu'il avait la possibilité de se rassurer avant un huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le club de la capitale s'est enfoncé dans la crise contre Monaco (1-3). Certes, il était amputé de Lionel Messi et Kylian Mbappé, tous deux forfaits pour cette rencontre. Mais au-delà de ces absences majeures, Paris a été loin d'être transcendant. Pire, le champion de France en titre s'est souvent montré fébrile face aux attaques monégasques.

C'est Wissam Ben Yedder, bête noire du PSG (9 buts inscrits, meilleur ratio en Europe) qui a largement contribué au succès des siens. Toujours aussi réaliste devant le but, il n'a laissé aucune chance à la charnière centrale francilienne en signant un doublé. L'ancien toulousain a aussi été aidé par l'ouverture du score rapide de son compatriote russe, Aleksandr Golovin. Après avoir vu le déroulé du match, le consultant et ex-footballeur Thierry Henry a analysé la prestation du Paris-Saint-Germain.

*

Thierry Henry sur le PSG : « Il n'y a que l'équipe qui peut répondre »

L'ancien joueur et entraîneur de l'AS Monaco a livré ses doutes avant un match capital face au Bayern Munich mardi : « Au niveau de l'envie et de la structure, ce n'était pas ça. À eux de répondre contre le Bayern. Nous, on se pose des questions mais il n’y a que l’équipe qui peut répondre » a-t-il d'abord lancé au micro de Prime Video.

Thierry Henry a ensuite surpris en prenant la défense de Christophe Galtier, l'entraîneur parisien : « Ce n’est pas évident quand tu es coach de trouver les solutions. À la fin du match contre Reims, on a parlé de la façon de les remotiver. Et ça n’a toujours pas bien fonctionné. J’espère qu’ils vont pouvoir retrouver cette motivation avant le match du Bayern. Et pas seulement la motivation… » a-t-il poursuivi. Un soutien qui devrait être apprécié par le principal intéressé, alors que la tendance d'un départ se fait déjà ressentir. Le PSG ne possède plus que 5 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille après la 23ème journée de Ligue 1.