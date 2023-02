ASSE : Batlles inquiet malgré la victoire contre Dijon

Publié par Dylan le 11 février 2023 à 18:53

En battant le Dijon FCO (2-0) au stade Geoffroy-Guichard, l'ASSE est sortie provisoirement de la zone rouge. Cependant, le club y a laissé des plumes.

Pour le moment, la joie prédomine au stade Geoffroy-Guichard. Pour la première fois de la saison, l'AS Saint-Étienne sort (provisoirement) de la zone rouge grâce au succès 2-0 face au Dijon FCO. Dans un match entre relégables, les Verts ont été récompensés par leur très bonne entame. Servi idéalement par Gaëtan Charbonnier, Jean-Philippe Krasso a signé le premier but de l'ASSE dans le premier quart d'heure de jeu (1-0, 12').

Inoffensifs, les Bourguignons se laissent absorbés par la fougue des Stéphanois. À force de subir, ils vont voir la réussite tourner du côté des locaux. Le jeune milieu Benjamin Bouchouari tente une frappe déviée, qui termine sa course dans les filets d'un Baptiste Reynet impuissant (2-0, 39'). À partir de ce « break » réalisé, les Verts ne proposeront plus grand-chose. Fort heureusement, les Dijonnais ne se rebelleront guère en seconde période. L'AS Saint-Étienne peut souffler en attendant les autres résultats : elle possède provisoirement deux points d'avance sur le premier relégable, le Nîmes Olympique.

Inquiétude pour Moueffek et Charbonnier après ASSE-DFCO

Les supporters se souviendront tout de même de plusieurs évènements angoissants survenus en première période. L'attaquant Gaëtan Charbonnier et le milieu de terrain Aïmen Moueffek ont dû tous deux céder leur place en raison d'une blessure (genou pour le premier, adducteurs pour le second). L'inquiétude est plus grande pour l'ancien auxerrois, qui portait une attelle après la pause. Laurent Batlles, l'entraîneur des Verts annoncera au micro de BeIN Sports attendre des examens complémentaires pour connaître sa durée d'indisponibilité.

Concernant Aïmen Moueffek, les nouvelles devraient également arriver de manière rapide. Ce sont deux coups durs pour l'ASSE qui a donc laissé des plumes dans son succès contre Dijon. Prochain match des Verts : une nouvelle rencontre capitale pour le maintien, contre Nîmes à l'extérieur. Les Stéphanois vont pour l'instant regarder le résultat des Crocos contre Rodez ce samedi. Une victoire de leur part empêcherait Saint-Étienne de quitter la zone rouge à l'issue de la 23ème journée de Ligue 2.