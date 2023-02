OM : Un gros coup de Longoria se confirme à Marseille

Publié par Jules le 13 février 2023 à 08:36

Très actif lors des deux derniers mercato, l'OM a réalisé plusieurs gros coups ces derniers mois, ce qui permet aux Marseillais de performer cette saison.

Vainqueur face au Clermont Foot ce week-end, l'OM enchaîne et confirme sa bonne forme du moment. Après avoir battu le PSG en Coupe de France en milieu de semaine dernière, les hommes d'Igor Tudor ont confirmé leur deuxième place en l'emportant sur la pelouse du CF63 (0-2), ce qui a permis à l'Olympique de Marseille de réduire son retard sur le Paris SG, leader de Ligue 1 avec, désormais, seulement 5 points d'avance sur les Olympiens

Lors de cette rencontre, Alexis Sanchez s'est de nouveau illustré, inscrivant un doublé pour permettre à Marseille de s'imposer sur les terres auvergnates. Ces deux nouveaux buts de la part du Chilien portent son total à 13 réalisations en 28 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui en fait le meilleur buteur de l'OM cette saison. Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille, l'ancien attaquant de l'Inter Milan a rapidement trouvé ses marques, et performe depuis plusieurs mois déjà avec le club phocéen.

OM : Une légende du football en remet une couche pour Alexis Sanchez

Tandis que Samuel Gigot, arrivé cet été à l'Olympique de Marseille, est blessé, Alexis Sanchez est, quant à lui, bien en forme ces dernières semaines. La belle forme affichée par Alexis Sanchez n'a pas échappé aux observateurs du football, et notamment à Bixente Lizarazu, ancien de l'OM, qui est revenu sur le cas du Chilien à Marseille dans l'émission Téléfoot. "Il correspond au jeu d’Igor Tudor. Il s’adapte parfaitement au jeu de Tudor, c’est le plus important, confirme le champion du monde 1998. Il est ultra efficace et décisif depuis le début de la saison".

Outre ses performances dans le jeu, Lizarazu a également encensé l'état d'esprit de l'attaquant de l'OM. "Il travaille pour l’équipe, c’est un leader dans le combat. Il emmène et porte son équipe. Je trouve qu’il complète parfaitement la façon de jouer de Tudor". À lui maintenant de prouvé qu'à 34 ans, il peut conserver ce niveau de forme pour continuer à porter l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison.