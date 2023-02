OM : Après Clermont, grosse inquiétude autour de Samuel Gigot

Publié par Dylan le 12 février 2023 à 11:39

Sorti sur blessure contre le Clermont Foot, le défenseur de l'OM Samuel Gigot inquiète les supporters et son entraîneur Igor Tudor.

L'Olympique de Marseille ne repartira pas de Clermont sans y avoir laissé des plumes. Malgré une forte domination, les Phocéens se sont heurtés à de valeureux auvergnats qui n'ont craqué qu'en fin de première période. L'attaquant chilien Alexis Sanchez a logiquement donné l'avantage à l'OM, avant de signer le doublé à la 81ème minute. Score final 2-0, l'OM a réalisé une bonne affaire sur le bilan comptable en prenant provisoirement trois points d'avance sur le RC Lens (4ème).

En revanche, les Phocéens ont perdu Samuel Gigot sur blessure. Le défenseur central français, arrivé cet été en provenance du Spartak Moscou, jouait les premiers rôles sous les ordres d'Igor Tudor. Ce n'est pas la première fois qu'il connaît un pépin physique cette saison. Gigot avait déjà été écarté des terrains en septembre dernier puis en janvier (commotion cérébrale). Sa nouvelle sortie prématurée face à Clermont donne des sueurs froides aux Marseillais.

OM : Igor Tudor encore dans le flou pour Samuel Gigot

Face à cet évènement, l'entraîneur phocéen Igor Tudor a remplacé Samuel Gigot par Eric Bailly à la pause. Les premières nouvelles ont d'abord identifié la nature de sa blessure : il s'agirait d'une grosse entorse selon les informations de Laurent Paganelli, journaliste pour la chaîne Canal + qui a pu aller voir le défenseur olympien. Plus de peur que de mal pour l'OM ? Nul ne sait, mais Igor Tudor ne veut pas céder à la panique : « C’est trop tard, c’est l’heure de dormir, pas de parler. On a besoin de mieux analyser la situation. On espère que ce n’est pas quelque chose de sérieux. On est dans l’attente » a-t-il rapidement lâché en conférence de presse d'après-match.

Samuel Gigot avait disputé 17 des 23 rencontres de Ligue 1 de l'Olympique de Marseille cette saison, dont 11 en tant que titulaire. Un rouage essentiel de l'effectif d'Igor Tudor, qui pourrait manquer à ses partenaires en vue des prochains rendez-vous contre le Toulouse FC (19 février) puis le PSG au Vélodrome (26 février). Sa durée d'indisponibilité devrait bientôt être connue.