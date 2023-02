FC Nantes : Une absence de taille se profile face à la Juve

Publié par Jules le 13 février 2023 à 10:50

Alors que le FC Nantes affronte la Juventus ce jeudi en Ligue Europa, les Canaris devraient se passer d'un joueur important pour ce match.

Ce jeudi soir, le FC Nantes va tenter de réaliser un exploit en battant la Juventus, à l'extérieur. Une rencontre qui s'annonce particulièrement difficile pour les hommes d'Antoine Kombouaré, qui vont devoir performer pour vaincre le club italien. Tandis que les Canaris restent sur une belle série en Ligue 1, ils devront compter sur leur bonne forme afin de ramener un bon résultat de ce voyage en Italie, avant le match retour à la Beaujoire la semaine suivante.

Depuis le retour de la Coupe du monde, le FC Nantes semble avoir retrouvé un bon niveau et continue d'engranger des points dans l'opération maintien. Désormais, les Canaris se positionnent à la 13e place au classement Ligue 1 et comptent maintenant 10 points d'avance sur le RC Strasbourg, 17e et premier relégable. Mais ce qui compte désormais pour les Nantais, c'est la double confrontation face à la Juventus, qui est déjà dans la tête de tous les joueurs, alors que le match aller aura lieu dans moins de quatre jours.

FC Nantes : Jean-Charles Castelletto pourrait manquer la rencontre face à la Juve

Lors de la victoire du FC Nantes contre le FC Lorient (1-0), les Canaris ont toutefois perdu l'un de leur cadre, qui pourrait louper le match contre la Juve en milieu de semaine. Alors que Nicolas Pallois est revenu dans le groupe du FCN, Jean-Charles Castelletto s'est blessé hier, et est plus qu'incertain pour la prochaine rencontre.

Lors d'un duel avec l'attaquant du FC Lorient, Ibrahima Koné, Jean-Charles Castelletto semble s'être blessé au genou et a donc cédé sa place sur le terrain dès la 20e minute de jeu. Une blessure qui n'annonce rien de bon pour le défenseur du FC Nantes, à quelques jours seulement du choc entre la Juventus et les Canaris en Ligue Europa.