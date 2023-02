FC Nantes : Le retour d'un cadre se dessine au FCN

Publié par Jules le 10 février 2023 à 17:25

Alors que le FC Nantes affronte le FC Lorient ce week-end, le FCN pourrait récupérer un cadre qui est absent depuis plusieurs rencontres.

Vainqueur face à l'AC Ajaccio la semaine dernière (0-2), le FC Nantes va tenter de remporter sa prochaine rencontre face au FC Lorient pour s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge. Après 22 rencontres, les Canaris pointent à la 13e place du classement et bénéficient de 7 points d'avance sur le premier relégable. Une situation plus confortable qu'il y a quelques semaines, mais toujours pas suffisante pour qu'Antoine Kombouaré puisse souffler, car le maintien est encore assez loin d'être validé pour le FCN.

Les Canaris tenteront donc de l'emporter contre le FC Lorient, ce dimanche à la Beaujoire, tandis que le calendrier des prochains mois va être particulièrement chargé pour le FC Nantes. Ainsi, Antoine Kombouaré devra compter sur l'ensemble de son effectif jusqu'à la fin de la saison. Chaque blessure sera très préjudiciable, et chaque retour sera bénéfique pour le FCN.

FC Nantes : Nicolas Pallois revient bien avec le FCN

Blessé depuis le début du mois de janvier, Nicolas Pallois a déjà manqué 5 rencontres de Ligue 1 avec le FC Nantes durant sa convalescence. Mais selon Antoine Kombouaré, présent en conférence de presse, le défenseur central pourrait être rapidement de retour avec les siens, et pourquoi pas dès la rencontre face au FC Lorient. "Il y a le retour de Nicolas Pallois, mais je vais voir avec lui demain selon l'entraînement", a expliqué l'entraîneur kanak du FCN.

Une très bonne nouvelle pour le FC Nantes qui va récupérer un cadre de l'effectif avant le choc contre la Juventus. Cependant, en ce qui concerne Moses Simon et Quentin Merlin, les deux hommes sont toujours absents, ce qui ne fait pas les affaires des Canaris, qui auront besoin de tout le monde dans les prochaines semaines.