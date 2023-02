OL : Le message fort d'Aulas aux supporters de Lyon après Lens

Publié par ALEXIS le 13 février 2023 à 14:50

L’ OL a enchaîné sa série victorieuse face au RC Lens (2-1), dimanche. Après cette victoire, Aulas a transmis un message fort aux supporters de Lyon.

Avant le coup d’envoi du match de la 23e journée entre l’ OL et RC Lens, les supporters de Lyon ont eu un grand rassemblement devant la porte A du Groupama Stadium à l’initiative des deux grands groupes : les Bad Gones et Lyon 1950. À cette assemblée, « les leaders ont pris la parole sur une estrade, devant plusieurs milliers d'individus des deux virages », comme le rapporte L'Équipe.

Selon le quotidien sportif, ils ont notamment réclamé une « restructuration du pôle sportif » de l'Olympique Lyonnais et levé plusieurs pancartes dans l'assemblée, ciblant surtout le directeur du football Vincent Ponsot (« Ponsot out ») et le directeur de la cellule de recrutement Bruno Cheyrou (« Cheyrou dégage »).

Entrés dans le stade pour pousser leur équipe à la victoire face au RC Lens, ils ont déployé d’autres banderoles avant le coup d'envoi, toujours envers les dirigeants de l’ OL : « Mercato discount », « Ambition à la baisse », « 12 ans de privilèges », « Staff et direction incompétents », « Comment sommes-nous tombés aussi bas ? »

En marge de la manifestation de leur colère, dans le calme, le peuple de Lyon dans les deux virages a encouragé les joueurs de Laurent Blanc. Et leur soutien a été déterminant, car leur équipe est venue à bout des Sang et Or (2-1), grâce aux buts d'Alexandre Lacazette (1-0, 23) et la pépite Rayan Cherki (2-1, 64e).

OL : Aulas, « le travail va bientôt payer avec nos fans... »

Avec ce succès, l’ OL est sur une série d’invincibilité de 4 matches en Ligue 1, soit 1 nul et 3 victoires, mais reste toujours 9e au classement. Les Gones ont 12 points de retard sur la 3e place du podium, occupée par l’AS Monaco. Malgré cela, Jean-Michel Aulas reste optimiste pour la suite de la saison. Il a envoyé un message dans ce sens aux supporters de l' OL afin de les apaiser.

« J’ai vraiment tout aimé ce soir (dimanche), le staff, meilleure santé à Laurent Blanc, les jeunes émergent, les anciens confirment : belle démonstration après seulement 2 mercatos réussis », a-t-il commenté, avant de déclarer : « Le travail va bientôt payer. On ne pourra repartir vers le haut qu’avec nos fans qui nous soutiennent tout le temps. »