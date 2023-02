OGC Nice Mercato : Les coulisses du transfert de Moffi révélées au Gym

Publié par Enzo Vidy le 14 février 2023 à 02:06

Alors que ce feuilleton a animé le mercato hivernal de l'OGC Nice, les coulisses du transfert de Terem Moffi ont été révélées au Gym.

C'est l'un des dossiers les plus mouvementés du dernier mercato hivernal. Dès les premières heures après l'ouverture de la période des transferts, l'OGC Nice jette son dévolu sur l'attaquant nigérian du FC Lorient, Terem Moffi. Cependant, les premières offres formulées par les dirigeants niçois ne correspondent pas aux attentes du board lorientais qui réclame a minima 30 millions d'euros.

C'est dans la dernière semaine du mois de janvier que le feuilleton autour du joueur lorientais va prendre une autre tournure. Alors que l'OGC Nice était en pole position, l' OM se positionne sur Terem Moffi, et parvient même à trouver un accord avec le FCL pour un transfert incluant Bamba Dieng dans la transaction.

Mais finalement, le Gym va être sauvé par Terem Moffi en personne, qui va refuser le contrat proposé par Pablo Longoria, pour aller à l'OGC Nice, une piste privilégiée depuis le début par l'attaquant nigérian. Sa signature avec les Aiglons sera officialisée lors de la dernière journée du mercato hivernal, et Florent Ghisolfi est revenu sur cet épisode assez fou cet hiver.

OGC Nice Mercato : Florent Ghisolfi rend hommage à Terem Moffi

Dans une interview accordée à Nice-Matin, Florent Ghisolfi, directeur sportif de l'OGC Nice, a tenu à remercier Terem Moffi pour ce qu'il a fait cet hiver, afin de se donner les moyens de porter le maillot du Gym.

"Cela a été long et compliqué. Il a toujours montré la conviction qu'il voulait aller à Nice. Sincèrement, je demande à tout le monde d'avoir conscience de ce que cela représente. Avoir de gros clubs anglais et Marseille qui te sollicitent et avec qui il avait déjà un accord en plus ! S'il disait "ok", il signait le lendemain, alors que nous n'avions pas encore cet accord. C'est vraiment un gros signal envoyé à l'OGC Nice."

Depuis son arrivée officielle sur la Côte d'Azur, Terem Moffi a disputé deux rencontres avec le Gym, mais n'a pas encore ouvert son compteur de but.