OL : La réponse de Cheyrou aux supporters de l'Olympique Lyonnais

Publié par Enzo Vidy le 14 février 2023 à 01:06

Alors que l'ambiance était un peu houleuse avant la rencontre face à Lens dimanche soir, Bruno Cheyrou a répondu aux supporters de l' OL.

Si l' OL s'est imposé dimanche soir face au RC Lens, l'avant-match a été particulièrement agité au Groupama Stadium. Toujours mécontent des résultats ainsi que du recrutement effectué par les dirigeants lyonnais, les supporters des Gones ont exprimé leur colère, avec en ligne de mire Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou.

Si les deux premiers cités ont tout de même été assez épargnés, Bruno Cheyrou n'a pas eu cette même chance, et sa démission a été réclamée pendant la quasi-totalité de la manifestation organisée par les supporters de l' OL. Une fois le match commencé, la tension est très nettement redescendue, et les joueurs lyonnais ont été soutenus de la première à la dernière minute. Juste avant le coup d'envoi, Bruno Cheyrou a été interrogé au micro de Prime Video, et a tenu à répondre aux supporters de l'Olympique Lyonnais.

OL : Bruno Cheyrou comprend la colère des supporters

En passe de devenir le nouveau directeur sportif de l' OL, Bruno Cheyrou va d'abord devoir se réconcilier avec le public du Groupama Stadium. Face aux différentes banderoles affichées par les supporters lyonnais dimanche soir dans les virages, le principal intéressé a fait preuve de compréhension dans ses propos accordés à Prime Video juste avant le début du match.

"Je pense que la fronde est quelque chose de pas forcément évident à vivre. On se rend compte qu’on subit les résultats et c’est évident qu’on devrait être plus haut et que les fans sont en droit de manifester. Tout ce qu'on fait doit porter ses fruits." Avec la dynamique actuelle de l' OL qui s'est imposée face au RCL dimanche soir, Bruno Cheyrou devrait bénéficier d'un peu de répit, mais lors du prochain mercato, il sera attendu au tournant par les supporters de l' OL.