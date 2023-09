Transféré gratuitement cet été en Arabie saoudite, Moussa Dembélé est revenu sur son passage à l'OL et a dezingué les dirigeants.

Mercato OL : Moussa Dembélé pas tendre envers les dirigeants

Dans une interview acordée à Foot Mercato, Moussa Dembélé s'est confié sur son passage à l'OL, et notamment sur la fin de son aventure. L'attaquant français a vécu une dernière saison très complexe, pris en grippe par les supporters, et mis de côté par ses dirigeants. Il a d'ailleurs profité de cet entretien pour régler ses comptes avec le club.

"Entendre 20 000 personnes insulter ma mère et m’insulter à chaque touche de balle n’est pas supportable. Pas un seul dirigeant n’a tenté de calmer les choses. Ils se sont tous cachés et sont restés silencieux." Interrogé sur ses raisons qui l'ont poussé à quitter l'OL, Moussa Dembélé a indiqué que l'environnement était "malsain". "Car je n’avais plus rien à y faire. L’environnement y est malsain, pas propice à l’épanouissement."

Bruno Cheyrou particulièrement visé par Moussa Dembélé

Moussa Dembélé est revenu sur sa relation avec ses dirigeants. S'il éprouve une forme de respect pour certains d'entre eux, ce n'est aboslument pas le cas en ce qui concerne Bruno Cheyrou. Selon l'attaquant français, le dirigeant lyonnais n'a pas respecté les joueurs lors d'une interview en employant un terme inacceptable. "Bruno Cheyrou et son interview pour dire que les joueurs sont des actifs, c’était un gros manque de respect. Je ne sais pas où il se croyait ce jour-là, peut-être dans un bateau d’esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros."

Enfin, Vincent Ponsot n'est pas nn plus épargné, et est accusé d'avoir menti à plusieurs reprises en affirmant que Moussa Dembélé avait refusé de quitter le club. "En février, il a fait une interview disant qu’il avait reçu des offres et que j’ai refusé de partir. Mais il ment. S’il a reçu des offres et qu’il n’en a pas parlé à mon agent alors c’est une faute professionnelle de sa part, pas de la mienne." Des déclarations qui risquent de faire couler beaucoup d'encre dans les heures à venir.